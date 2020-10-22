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重庆巫山发展果品产业，带动群众脱贫

“金果果”  飞出山

本报记者  蒋云龙

2020年10月22日05:52  来源：人民网－人民日报
 

　　去种地的路上，重庆市巫山县曲尺乡朝阳村村民王祖保又被县农委的干部拦了下来。

　　“王祖保，你天天种玉米，啥时候才能脱贫？”

　　“你这个人奇怪，那我不种玉米就能脱贫？”

　　“种李子，水果销路越来越好了。”

　　“怪了，李子树养了几十年，没哪个见它变成钱。”

　　…………

　　这段对话发生在5年前，但是王祖保至今记忆犹新。“农委干部和村干部跟我商量了好多次，我挨不住才答应试一下的。”如今已经脱贫致富的王祖保说，人家说的真有道理，现在自家最好的那棵李子树，一树李子一年能挣2000多元，一亩地能挣不少钱！

　　李子，是巫山脆李，在全国都小有名气的水果品牌。可要在几年前，不仅王祖保，绝大多数的巫山人，都不太相信种这果子能挣钱。

　　为啥？巫山脆李好吃，却很难运出大山。“脆李这果子太娇贵，刚摘下一两天，又香又脆，甘甜爽口。一旦过了这时间，口感就会快速下滑。”巫山县果品产业发展中心副主任黄明说，那时候，巫山县城便是脆李主销点，价好也不过四五元1斤，行情低迷时1元1斤都没人买。因为不耐储存，又交通不便，就连好多重庆主城居民都只知道巫山脆李好吃，却不知道去哪里购买。

　　明明手头握着“金果果”，却卖不上好价钱。当地人找出路，也找了好几年。

　　这条出路，主要靠技术。巫山县果品产业发展中心技术人员爬高山、下深沟，在全县范围调查，找出了一批品质优、耐存储的脆李单株。同时，通过开展巫山脆李采后预贮及包装运输试验，探索建立完整的低成本、可复制、应用简单的采后冷链贮运技术标准。

　　村里的合作社建起了冷链存储仓库，政府引进了大型物流企业，让“金果果”插上了翅膀。“以前，村民挑着扁担，担着脆李去镇里、县城卖。现在，统一的泡沫箱装箱，‘娇贵’的脆李一路冷链，很快就被空运到北京的水果摊位上了。”黄明说。

　　说来简单，一做却花了好几年笨功夫。笨功夫的结果，是巫山脆李走向了四川、湖北、北京等地。“现在的脆李，可不愁销路了，不少外地客人特地上门来买。”王祖保算了笔账，去年光卖脆李，他就挣了20多万元。在巫山，通过种植脆李脱贫致富的贫困户超过了2.6万人。目前巫山脆李的种植面积已有25万亩，全丰产期后预计年产超过30万吨，产值超过30亿元。

　　现在，不仅脆李走向了山外，当地的发展经验也开始走出巫山。近年来，陕西岚皋，四川南充，重庆市内的巫溪、合川、石柱等多个地区，有130多人来巫山学习发展脆李产业的经验。不只是进来学，黄明说，“经常有人邀请巫山的果业专家去外地讲课，大家的行程都满着呢。”


　　《 人民日报 》（ 2020年10月22日 10 版）
(责编：白宇)
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