三季度全球贸易缩水 中国进出口逆势增长

新华社日内瓦10月21日电 （记者凌馨）联合国贸易和发展会议21日发布的报告显示，今年第三季度，全球贸易额同比下滑5%；中国进出口贸易规模逆势增长，呈现显著复苏态势。
这份全球贸易季度更新报告显示，全球贸易额继二季度同比骤降19%之后有所回升，三季度同比下滑5%。报告预测，四季度全球贸易额将同比下滑3%，今年全年缩水幅度将在7%到9%之间。
报告显示，三季度，中国进出口贸易复苏态势明显，出口额实现同比上涨10%左右的强劲反弹；进口额也在7月和8月企稳，9月同比增长13%。
贸发会议经济学家亚历山德罗·尼奇塔对新华社记者表示，中国三季度的贸易复苏不仅速度较快，而且范围更广，在医疗物资出口持续增长的同时，电子产品、机械设备和化工产品等出口也开始复苏。“中国通过自身良好的贸易表现，大大缓解了全球贸易的下滑趋势。”
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