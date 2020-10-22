乡村直播带货也要算效益账（大家谈）

一段时间以来，直播带货成为贫困地区脱贫致富的重要渠道，帮助相关产品进入千家万户。但个别地区不惜高价请名人做直播，邀请费用和带货效益不成正比。贫困地区如何用好直播带货手段，实现产业发展、带货销售的双赢？本期大家谈，我们选刊3篇来稿，与读者一道探讨。

——编 者

不妨多些“土味直播”

徐卫清

随着数字经济的兴起，直播带货不再是明星的“专属领域”。在广袤乡村，一批农民抓住机遇，把手机当成新农具，把直播当成新农活，以田间地头为布景，以绿色生态为卖点，推销农产品、售卖山里货，深受网友好评。

脱贫攻坚，农民是受益者，更是生力军。从陕西省西咸新区太平堡村80岁的卖杏奶奶崔淑侠，到广东清远市三才村的“乡村新闻官”韦书贵，农民本色出镜的“土味直播”，凭借对真实生活的描述，对农产品种植全过程的还原，透着返璞归真的生活气息，也能够撬动网友的新鲜感与消费欲。相比自带流量的明星带货，引导广大农民做产品“代言人”，同样潜力无限，可施之长远。

田间地头、渔船码头是天然的直播间，但农户化身主播还需苦练技能。近来，一些地方开展“村播计划”，培养农村主播，提高带货能力，取得良好效果。这也说明，让更多有潜力有意愿的农民化身主播，必将更好助力贫困群众脱贫致富。

“会吆喝”更须“酒浆美”

刘元通

有同事为献爱心，通过助农直播购买了一些水果，可收到货后却发现，味道并不像主播说得那么好，还存在部分坏果。类似情况并不鲜见，个别地方过于注重“吆喝”，不惜花重金请名人直播带货，却对产品质量关注不够，有的甚至以次充好，不仅砸了牌子，更消耗了社会的爱心资源。

我们需要懂营销、善宣介的好手，更需要懂市场、做产品的能人。毕竟，直播带货本质上还是市场交易行为，优化供给侧、满足市场需求才是根本。说白了，消费者为“爱”下单，只能持续一时；唯有做好产品，让消费者为“质”下单，方为长远发展之道。

修建冷库，解决农产品保质期较短问题；畅通物流，解决“好货运不出”的问题；完善产品筛选、产品追溯等机制，让消费者买得安心、用得放心；树立品牌意识，把好货做出特色、做成精品……全方位提高产品质量，必须系统发力，优化产供销链条。尽管说“好酒还得勤吆喝”，但把酒浆越酿越香，吆喝的底气才越足。

对接市场是关键

曾 建

少数贫困地区请名人直播带货，不赚反赔，结果令人遗憾。这也启发人们反思：贫困地区作为市场信号较弱的地方，贫困群众应该如何了解新业态新模式，进而学会与市场对接？

为打赢脱贫攻坚战，各地纷纷将资金、政策、项目等向贫困地区倾斜。面对直播带货这一发展势头良好的新业态，不少地方加大资金扶持，期待激发脱贫新动能。但直播带货毕竟属于市场行为，存在盈亏的可能。有的地方粗放经营，不计算投入产出账，有的地方依赖单位包销，说到底还是缺乏市场意识。

小产品融入大市场，关键要靠政府引导和市场机制的有机结合。政府着力于完善基建、人员培训、物流组织等工作，帮助贫困群众做好拥抱市场的相关准备。相关市场主体在干中学、在学中干，不断提升参与市场竞争的能力，不断优化产品及服务。尊重市场规律、经受市场考验，相关产品才能走上规模化生产、产业化发展的大道，为脱贫攻坚提供助力。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)