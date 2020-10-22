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河钢邯钢连铸连轧厂一级操作技能专家杨洪：握杆听诊 预辨故障

本报记者  史自强摄影报道

2020年10月22日07:41  来源：人民网－人民日报
 

 

 

　　【绝活看点】

　　杨洪用自制“探杆”等简单的小工具作为辨别机器故障的“听诊器”，捕捉机器内部声音的微妙变化，提早“预判”钢厂生产线可能出现的故障，及时更换零件，避免重大损失。如今，他已带领工人获得6项国家实用新型专利、2项国家发明专利。2015年10月，“杨洪大型设备精密点检创新工作室”成立；2019年该工作室成为国家级技能大师工作室。

　　

　　位于河北邯郸市的河钢邯钢连铸连轧厂内，高温炙人，机器轰鸣。身穿灰色工作服、头戴橘红色安全帽的杨洪（见上图），带着几个徒弟，穿梭在巨大的机器之间……

　　只见杨洪在机器上下寻找着点位，突然间，他用手中一根约一米长的“探杆”，将耳朵和机器“连接”在了一起……

　　这条CSP（薄板坯连铸连轧生产工艺）生产线承担了厂内重要的生产工作，一旦故障停产，日损失额可达上百万元，还会影响订单交付和业内信誉。

　　杨洪手中的“探杆”是他辨别机器故障的“听诊器”，结构十分简单，只将螺丝刀的手柄与小拇指粗的12号钢管固定在一起。通过对机器运行时声音微妙变化的捕捉和感知，杨洪便可在机器出现故障导致停产前，早早“预判”出“病灶”，及时更换零件，避免重大损失。

　　20多年中，杨洪依靠一双耳朵和一些简单的自制小工具，在巡检过程中及时发现重大设备隐患16起，累计挽回经济损失2500多万元。也因如此，这条生产线20多年来运转始终良好。

　　2010年，一位外国厂家的工程师到访。看到杨洪刚刚从维修的生产线上换下一个减速机轴承，他诧异地问：“你怎么知道是这个轴承出了问题？”原来，这位工程师之前处理过同样的问题，当地设备就是由于这个轴承而导致减速机报废。他觉得，这个轴承位置极隐蔽，如果不拆开设备看，问题很难被发现。

　　“靠这儿！”杨洪幽默地指了指自己的耳朵。工程师听后，不禁竖起大拇指，用不太熟练的汉语夸着“了不起！了不起！”

　　“设备健康运转的轰鸣声像是一曲美妙的歌。”杨洪说，“设备如人，人咳嗽、声音嘶哑等都是疾病的信号，设备也一样，不同的咔咔声、哗啦声等，都是‘病症’。把这些规律掌握了，就能提早辨患。”

　　为提高“听功”，杨洪每天“泡”在设备间，围着设备生产线走上万步，去熟悉轴承、齿轮、联轴器等设备每个部位功能特点和工作原理，感知它们正常运转的声音，不断提高自己辨识各种声音的灵敏度。

　　再忙再累，杨洪一直坚持每天写工作总结，50多本写着密密麻麻小字的笔记本摞起来有七八十厘米高。设备声音的清脆、混浊、沉闷等千奇百怪的样态分别代表什么，渐渐在杨洪头脑中形成一个随时可供检索的“数据库”。

　　厂办公室主任孟凡辑告诉记者，杨洪听出了大学问，并结合“望、闻、摸、问”等方式，总结了变换位置听取法、隔离分别听取法、分段听取法等方法。

　　杨洪不仅自己钻研，还带领工友成立创新工作室，先后发明了“减速箱内部检测套装工具”“专用螺纹修复器”“自复位防撞栏杆”和“热轧除鳞机挡水装置”等数十件创新成果。他还将自己的经验教给徒弟们。“我想一直跟着杨师傅学。他对技术的那种钻研，对工作的那种热爱，让我感动！”徒弟齐静说。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月22日 06 版）

 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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