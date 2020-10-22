农村饮用水水源保护区划定持续推进

本报北京10月21日电 （记者孙秀艳）为贯彻落实党中央、国务院关于打好农业农村污染治理攻坚战和长江保护修复攻坚战决策部署，各地持续推进农村饮用水水源保护区划定工作。按照要求，2020年底前，全国农村应完成“千吨万人”（实际日供水千吨或服务万人以上）饮用水水源保护区划定，长江经济带相关省份同步完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定。截至今年9月底，30个省（区、市）和新疆生产建设兵团累计完成9857个“千吨万人”水源保护区划定，长江经济带完成8390个乡镇级水源保护区划定，划定比例分别达91.9%、83.6%。
距年底已不足3个月，对尚未完成保护区划定任务特别是进展滞后地区，生态环境部表示，将继续紧盯不放，督促有关地方政府落实主体责任，按期保质完成攻坚任务。
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】