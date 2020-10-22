全国地表水、空气质量总体改善

本报北京10月21日电 （记者寇江泽）今年1—9月，1940个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为81.2%，同比上升6.2个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.8%，同比下降2.6个百分点。全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为87.2%，同比上升5.7个百分点；PM2.5浓度为30微克/立方米，同比下降11.8%。

1—9月，长江、黄河、珠江等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为84.9%，同比上升6.3个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.4%，同比下降2.9个百分点。

1—9月，京津冀及周边地区“2+26”城市空气质量平均优良天数比例为62.8%，同比上升13.1个百分点。长三角地区41个城市空气质量平均优良天数比例为85.4%，同比上升10.2个百分点。汾渭平原11个城市空气质量平均优良天数比例为71.5%，同比上升12.1个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 14 版）

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