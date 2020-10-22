人民网>>财经

扩大物流合作 促进互利共赢

报告显示:东南亚已成中国快递企业"走出去"合作热门地区

本报驻泰国记者  赵益普

2020年10月22日07:43  来源：人民网－人民日报
 

　　在位于泰国曼谷的闪电达快递拉山分拨中心，工作人员正在进行卸车扫描工作。
　　本报记者 赵益普摄

　　中国国家邮政局发展研究中心此前发布的《中国快递行业发展研究报告（2019—2020年）》显示，东南亚已成为中国快递企业“走出去”合作的热门地区，中国企业的高效、便捷服务受到东南亚民众欢迎，其成熟的运营模式也带动了当地快递物流业发展。

　　专业高效

　　快递服务赢得口碑

　　东南亚地区人口约6.5亿，移动互联网渗透度高，但物流基建不足等影响了快递行业的发展。随着百世、京东、闪电达等中国快递企业到东南亚国家开展业务，东南亚民众日益感受到中国快递的速度与便捷。

　　在曼谷西南郊区，时近傍晚，闪电达快递拉山分拨中心的交叉带分拣机启动，开始一天中最忙碌的时刻。“拉山分拨中心每天要处理50多万件快递，700多辆卡车从这里驶向泰国各地，其中6辆驶向拉农府，那是我们‘次日达’服务的最南端。”闪电达快递创始人兼首席执行官李发顺说，闪电达2018年在泰国开展业务，目前已有3500多家门店和19个分拨中心，遍布全泰77个府，订单量稳定增加，“这说明泰国民众对我们的服务很认可”。

　　闪电达快递是阿里巴巴集团发起的世界电子贸易平台（eWTP）主要投资企业，在泰国快递市场份额排名稳居第二。“现在，用闪电达发快递到清迈，两天就能到，比以前节省了一半时间。”曼谷市民维塔娅告诉记者，以前她发快递必须要去门店，排队、填表等流程麻烦，后来有了闪电达的免费上门揽收服务，“我不出门就能寄东西，太方便了！”

　　塔威克·敦叻是泰国南部拉农府一所中学体育老师，多年来一直从首都曼谷购买足球、篮球、运动服等体育用品。从今年开始，曼谷的经销商通过闪电达给敦叻发货。“拉农府距离曼谷580多公里，以前发普通货运需要3至5天，现在当天订购，次日中午就送到学校，运输费用还更便宜。”敦叻说。

　　全球知名家居用品企业宜家2014年开拓印尼市场，当地的几家门店选择和京东物流合作后，后者提出并执行了专业的整套运营方案，宜家的绩效在3个月内有了明显提升。宜家方面表示，京东物流将中国的成熟经验带到印尼，“中国快递行业的专业和高效值得信赖”。

　　拓展业务

　　创造大量就业岗位

　　吉拉蓬·东帕是闪电达曼谷乍都节区网点的主管。“我去年刚刚加入闪电达。疫情对泰国经济冲击巨大，但我们的工作量一直在增加，我的工资还涨了2000多泰铢（1元人民币约合4.66泰铢）。”吉拉蓬·东帕负责的网点有50多名快递员，大家都很有干劲，“快递业在泰国刚刚兴起，未来令人期待。”

　　“中国资本和技术帮助泰国发展了快递行业，还提供了大量就业岗位，为当地培养了行业人才。”吉拉蓬·东帕坦言，这里的工作经验为他将来创业打下了基础。

　　今年7月，百世集团在马来西亚、柬埔寨和新加坡的快递业务正式投入运营；在缅甸，中通集团已建成木姐、曼德勒和仰光三大缅甸国内转运中心，并不断完善运输主干线及各地网点运输分支线；圆通国际于2019年正式开通越南国际快递包裹业务；顺丰投资了缅甸物流企业KOSPA，并在印尼成立合资公司主营电商和快递业务……

　　泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，快递物流业是一个国家基建水平的体现，东南亚各国都在努力完善发展快递物流业。中国快递企业拥有较成熟的发展模式，东南亚国家可以学习借鉴相关经验和技术，推动本地物流等服务产业快速发展。

　　互联互通

　　电商助力经贸发展

　　国际市场调研公司尼尔森日前发布的一项报告显示，疫情防控期间，东南亚民众网上购物消费增长明显。随着数字技术广泛应用，跨境网购和电子商务日益繁荣。

　　尖竹汶府是泰国著名水果种植基地，以盛产榴莲闻名。56岁的榴莲种植园主乌拉蓬说，上半年泰国疫情严重时，正值榴莲收获季节，很担心榴莲滞销。“通过电商平台，尖竹汶榴莲特别受中国消费者欢迎，甚至卖出了更好的价钱。”乌拉蓬表示，疫情防控期间，一直未间断的泰中跨境物流让泰国果农收益有了保障。

　　泰国商业部的数据显示，中国是泰国榴莲的最大出口市场。今年上半年，泰国向中国内地市场出口榴莲达10.22亿美元，同比增长140%。

　　今年2月份，东盟首次成为中国最大的贸易伙伴，中国和东南亚国家之间的跨境物流显得愈发重要。在此前举办的中国国际服务贸易交易会上，百世发布了东南亚“自邮寄”服务产品，主要提供中国与泰国、越南、马来西亚、柬埔寨、新加坡五国之间的跨境物流服务。

　　泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，近年来东南亚电商进入了高速发展期，和电商相辅相成的现代快递物流产业也迎来重要发展机遇。泰国等东南亚国家的经济受疫情影响较大，完善基础设施、发展快递产业是对抗经济下行风险的方式之一。“泰国欢迎中国快递企业带来新模式、新技术，在共建‘一带一路’框架下推动互联互通，助力东南亚本土快递网络建设，进一步振兴地区经济发展。”

　　（本报曼谷10月21日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月22日 16 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved