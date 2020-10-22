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土耳其经济有望触底反弹

本报驻土耳其记者  王传宝

2020年10月22日07:44  来源：人民网－人民日报
 

　　高盛集团不久前将土耳其2020年经济增速由此前预测的萎缩5%调高至萎缩3.5%。随着土耳其国内多项经济指标逐步趋稳，土耳其民众的经济信心指数正缓慢回升。土耳其财政部长阿尔巴伊拉克近日表示，土耳其经济年内有望触底反弹，迎来V形复苏。

　　受疫情影响，土耳其国内经济面临严峻考验。旅游业是土国民经济支柱产业和外汇重要来源，2019年吸引了近5200万人次国外游客，创造了345亿美元收入。今年上半年，入境土耳其的外国游客只有450万人次，同比锐减75%，旅游外汇收入大幅减少。据悉，今年以来土央行外汇总储备量已下降超一半，仅剩不到470亿美元，为多年来最低。

　　经济萎缩导致土国内面临货币贬值和高通胀压力。从今年年初至10月19日，里拉兑换美元的汇率从5.9∶1贬值至约7.92∶1，贬值幅度超过33%，接近历史最低点。随着国内物价持续上扬，政府不断调高通胀目标，目前已将今年底的通胀目标由去年9月预计的8.5%调整至10.97%。

　　土耳其央行不久前决定将关键利率上调200个基点至10.25%，这是土央行自土耳其2018年货币危机以来首次做出加息决定。分析认为，此举旨在遏制通胀和阻止汇率下跌。

　　目前，土耳其政府正在持续推进多项纾困措施。政府推出的全面就业保护计划，旨在支持受疫情影响的岗位，同时支持各行业在疫情期间保持出口增长。从4月份开始实行的裁员禁令一直延续至今，政府向企业提供特别津贴，以此稳定就业。据当地媒体报道，土政府当前正在制定新的就业扶持方案。

　　在金融领域，政府加大力度引导商业银行向民众提供购房、购车等优惠贷款。土政府在5月还推出了“健康旅游认证”计划，涵盖针对游客和酒店员工的交通、住宿和健康状况方面的安全措施，以保证在航空公司、机场以及住宿餐饮场所等均执行严格的健康卫生标准，加强疫情防控。今年8月，土政府宣布放开外国游客的旅行限制。

　　（本报安卡拉10月21日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月22日 16 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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