中企承建哥伦比亚地铁项目举行开工令颁签仪式

本报里约热内卢10月21日电 （记者张远南）波哥大消息：哥伦比亚首都波哥大地铁一号线项目20日举行开工令颁签仪式。该项目由中国港湾工程有限公司和西安市轨道交通集团有限公司组成的中国企业联合体承建并运营，是波哥大首条地铁线路，全长24公里，合同总额逾50亿美元。

哥伦比亚总统杜克在线出席仪式并致辞。他指出，波哥大地铁是国家项目，具有战略意义，将拉动当地投资和就业、打造清洁交通，为后疫情时代哥经济复苏注入动力。

《 人民日报 》（ 2020年10月22日 16 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)