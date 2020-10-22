人民网>>财经

揭跨境网络赌博黑色链条:层层套路 赌客十赌十输

本报记者  倪  弋

2020年10月22日07:44  来源：人民网－人民日报
 

　　广东警方破获数起特大跨境网络赌博案，图①为广州警方收缴的作案工具，图②为惠州警方查扣的作案工具。
　　张建鑫 黄桂林摄影报道

　　核心阅读

　　今年以来，公安部会同网信、人民银行等部门，深入开展打击治理跨境赌博工作，持续强化对“资金链”“技术链”“人员链”的打击治理，取得重要阶段性成效。

　　

　　截至今年9月底，全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人，打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元，查扣冻结一大批涉案资金。

　　同一般赌博犯罪相比，跨境网络赌博犯罪有哪些特点？是如何实现非法牟利的？其黑色犯罪链条是如何构建和运行的？这一犯罪形态还衍生出哪些危害？日前，记者通过对广东警方侦破的数起跨境网络赌博典型案件进行采访，揭秘跨境网络赌博犯罪的黑色链条。

　　层层套路

　　平台稳赚不赔

　　赌客十赌十输

　　网络赌博平台如何非法牟利？赌客的钱财又是如何被非法攫取的？

　　不同于线下的实体赌博，网络赌博最直观的是给人以“虚拟”的错觉。首先是虚假人气。“通常‘新手’赌客在登录网络赌博平台后往往发现，有很多人在里面玩，这种氛围容易使他们在心理上陷入集体无意识，产生法不责众的虚假安全感，导致他们迷失自我、放松警惕，但其中陪赌的多数都是‘机器人’。”办案民警介绍，此外，为了逃避监管和打击、更便捷地“抽水”甚至是实施诈骗等，网络赌博都是用网络虚拟货币作为赌博媒介。

　　例如在广州公安机关破获的一起特大跨境网络赌博案中，赌客每参与一场赌博，平台作为庄家，会自动扣除10个“钻石”（等价于人民币1元钱），作为赌博平台的“抽水”，“钻石”通过第三方支付或者找“代理”（招揽并服务赌客的人）用人民币充值获得。

　　“虚拟货币的介入，容易让赌客在进行网络赌博时丧失资金控制概念，因为其赌注往往是一串数字或一些虚拟物。这种虚拟感觉让赌客即便一输再输也不觉得那么心疼，从而越陷越深。”办案民警介绍，网络赌博平台实现非法牟利的套路之一，是在后台做手脚，操纵赌博结果。赌客刚开始赌博时，一般会让其先小赢一些，等到赌客尝到“甜头”不断加大投入后，犯罪团伙就在后台通过人为操作、更改算法，修改下注结果等方式，将招赌演变为诈骗。

　　正常情况下，赌客和庄家在对赌过程中，双方的赢率会不断趋向均等。即使庄家不进行后台操作，赌客最终和庄家打成平手，但因为不间断的“抽水”机制，赌客的钱也会被庄家不断地榨干。这就是庄家稳赚不赔，赌客十赌十输的原因之一。

　　当然，为了对赌客进行“深度捆绑”，平台往往会设置一些规则，给赌客一些返利，使赌客难以轻易退出。等到赌客赌瘾越来越大，输的越多便越急于回本，从而投注越来而多、越陷越深。

　　假如赌客在网络赌场侥幸赢了钱，准备及时收手、申请提现，能如愿以偿吗？“对提现申请，网络赌博平台就会使用拖延的办法。”办案民警解释，平台往往会显示“网站正在维护”“提现通道升级”等“技术”原因而无法提现，这时候赌客往往会按捺不住继续赌的冲动，直至慢慢把之前“挣”的最终输光赔净。如果反复多次申请提现，尤其是大额的提现，结局一般是账号被封、网站无法登录等，而此时，犯罪分子早已卷款远遁、人去楼空。

　　黑色链条

　　犯罪组织严密

　　分工协作精细

　　到案犯罪嫌疑人387人，涉案资金流水380亿元，冻结查封资金资产上亿元。这是今年5月，广东湛江警方破获的“7·12”特大跨境网络赌博案的相关数据。今年6月广东东莞警方侦破的一起特大跨境网络赌博案，其投注流水30亿元，冻结涉案资金上亿元。而在今年8月广州警方破获的一起特大跨境网络赌博案中，共抓获涉案人员273人，查冻资金3800多万元。

　　记者调查发现，不少网络赌博案件涉案金额巨大、涉案人员众多，这暴露出网络赌博犯罪黑色链条的普遍共性——严密的犯罪组织和精细化分工协作。

　　总体上看，网络赌博犯罪黑色链条一般都具备四大组成要素。首先是发起人，其位于整个黑色链条的核心层，承担提供启动资金、组织相关人员、搭建团队的整体架构等工作；其二是平台制作团队，他们主要承担网络赌博平台的搭建、网络接入运营、维护等技术层面工作；其三是平台推广团队，负责为平台宣传推广、发展“代理”、招揽赌客等；其四是支付结算团队，其通过搭建运营一些非法支付平台、地下钱庄等，为网络赌博黑产提供非法支付结算、洗钱等业务。这些团队精细分工、彼此协作，其业务联系往来基本都通过网络虚拟身份开展，共同构筑起一条严密的网络赌博犯罪链条。

　　例如在广州警方破获的那起特大跨境网络赌博案件中，该犯罪团伙为一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、赌博代理会员为一体的全链条犯罪团伙。团伙内部细分为管理部（含股东）、技术部、客服部。管理部主要负责日常管理，成员有股东、财务、人事，股东参与决策和主管财务，并指定专人负责财会工作，另设有人事管理专员；技术部主要负责赌博软件开发、更新、前端设计、后台运维等工作，同时也开发带有支付功能的即时通信软件和网络商城平台；客服部主要负责推广、发展和招募“代理”，吸引赌客在平台上参赌。此外，该团伙还提供配套的赌博结算服务，“代理”可向赌客提供赌资追偿服务，以达到赌博平台的有效运转。

　　记者发现，由于近年来针对网络赌博的监管打击力度不断加大，网络赌博犯罪日趋呈现“跨境”趋势——犯罪团伙大量利用境外网站开发平台、架设境外服务器，组织人员在境外远程操作运营，使用自行开发的通信软件，交流作案细节，以逃避警方的侦查打击。

　　例如，湛江警方破获的“7·12”案件中，该团伙的发起人就在国内，通过网络通信遥控指挥平台制作团队在境外运营，并在国内招募多层级的“代理”，大量吸纳赌客参与赌博。

　　衍生危害

　　催生跑分黑产

　　构建支付暗道

　　网络赌博作为违法犯罪的黑色产业链，伴随着大量的赃款。这些赃款有着谋求“安全便捷”资金通道的需要，而这催生了跑分黑产，为赃款构建起支付暗道。

　　什么是跑分？跑分黑产如何运作？

　　“过去，赌博平台的支付方式，就是通过支付通道把钱直接划到对方的账上，就像是公交车直接把一车乘客拉到目的地。”办案民警说，现在国家严格监管，要求支付行业不得直接或变相为赌博、色情等非法交易提供服务，这就好比公交停运了，乘客只能一个个打车过去。而跑分黑产，就好比这些资金的“打车”系统。

　　办案民警举例，假设一个赌客要往赌博网站充值10万元，过去他直接通过支付平台一次性就转过去了，现在需要找10个人甚至更多人，通过他人出租的支付二维码，分次分批汇聚到各种跑分平台上，再由跑分平台最终转给赌博平台，赌博平台会将赌资分散转出至被地下钱庄控制的多个个人银行账户，赃款通过多层银行账户划转后，被归集到少数银行账户，最终由地下钱庄通过非法兑换外币等方式完成“洗白”。在此过程中，提供支付二维码的个人、跑分平台和地下钱庄，会抽取一定比例的提成。

　　在惠州警方侦破的一起跨境网络赌博案件中，办案民警还发现了跑分模式的新形态。“这起案件是全国侦破的首例利用USDT（中文名为泰达币）经营跑分平台的案件。”办案民警说，该案中跑分平台的主要运作模式为：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。办案民警说，对利用USDT数字货币通道的新型跑分平台，应予以警惕和重视。

　　“究其本质，所有的跑分模式都是非法赌博网站精心研究出来用以规避打击、便利支付和洗钱的渠道。”办案民警说，通过跑分，网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”，并且由于洗钱路径隐蔽分散，加大了警方的侦查追踪难度。

　　“为违法资金提供资金结算账户的行为，不仅会沦为犯罪分子的工具和帮凶，还涉嫌构成违法犯罪。”办案民警提醒，社会公众一定要警惕跑分陷阱，注意保护个人隐私信息，不要随意出借或出租自己的身份信息、支付账号等，更不能以此非法牟利。

　　版式设计：张芳曼


　　《 人民日报 》（ 2020年10月22日 19 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved