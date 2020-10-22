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十三五·中国印象：新增超6000万！就业稳当日子暖

本报记者  李  婕

2020年10月22日07:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在贵州省赤水市长期镇康桥社区，当地群众在“扶贫车间”钩织产品。
　　王长育摄（人民图片）

　　早晨，迎着阳光，雨君飞快地走过北京的街道和人群，奔向工作岗位。作为今年的应届毕业生，她刚入职一家国企两个多月：“第一份工作达到了预期，而且能不停学习新东西，每天都元气满满！”

　　傍晚，追着余晖，陈胜驾车驶过武汉的路和桥。一天的忙碌过后，等待他的是孩子们的欢闹。今年有了二孩，陈胜也跳槽升了职：“没想到疫情期间换工作也挺顺利，要带着同事们，在人工智能领域闯出一片天！”

　　有人初入职场，有人创新创业，有人谋到新职位，有人做起兼职副业……在7亿多就业人员组成的大市场里，就业的故事丰富多彩，又扣人心弦。

　　就业是民生之本。“十三五”期间，中国实施更加积极的就业政策。看整体，就业形势持续保持稳定，5年城镇新增就业累计超6000万人；看细部，新动能、新业态、新亮点涌现，不断创造着就业新篇章。

　　点滴变化，映射在工作日常，体悟在百姓心间。

　　“员工多了，产能上来了，订单排产才跟得上！”在广东佛山一家主打中高端电动自行车外贸的公司，今年以来，厂房扩大了近4倍，员工数量也在不断增加。公司运营负责人何冲说，今年以来，公司产品在欧美非常畅销，基本处在供不应求的状态！借助国内产业链齐全、上下游配套完整以及产业集群优势，中国制造正赢得海外客户。

　　从笔记本、平板电脑、医疗器械、纺织、机电产品的批量出口，到智能手机、绿色家电、母婴用品、养生保健等消费升级类产品的强劲需求，一笔笔新订单背后，是就业岗位的增加。

　　——这5年，中国经济总量持续增长，带动就业规模持续扩大。2019年，国内生产总值增加至近百万亿元，2016年至2019年，中国累计实现城镇新增就业5378万人，每年城镇新增就业保持1300万人以上。

　　今年虽然受疫情影响，但47岁、来自山西天镇县的温瑞林没闲着。作为一名资深月嫂，她服务的客户一家接着一家，报酬也从早先的六七千元涨到上万元。多年前，从未走出大山，“连跟人交流都胆怯”的温瑞林没想过，40多岁时还能迎来职业的“黄金期”。她做好了打算：“只要客户需要，哪里都能去，干到不能工作再‘退休’。”

　　如今在中国，像温瑞林这样的家政从业人员有超过3000万人。随着家政、餐饮、住宿、旅游、教育、医疗等生活性服务业和金融、信息、科技、商务、流通等生产性服务业大发展，普通人就业有了新归宿。近年，中国经济由高速增长转为中高速增长，为何就业始终保持平稳？部分答案就在其中。

　　——这5年，经济结构不断优化，带动就业能力更强。进入“十三五”以来，国内生产总值每增长一个点，对应的城镇新增就业是190万人次，这比“十二五”时期平均增加了30万人次。截至2019年末，全国7.7亿就业人员中，第三产业就业占比升至47.4%。

　　螺丝、配件、遥控、机身、机架……小小工作间里，各式零件摆满了台面和货架。每天至少六七个小时，山东济南的孙晗都在这里与机械和细节作伴。20岁出头的孙晗从事的是无人机装调检修工作，1年维修的无人机大约有400台，“业务量好的话，月薪上万没问题”。

　　原先，客人都称他为“维修师傅”，而不久前新职业无人机装调检修工的推出，让他有了归宿感。“感觉自己是无人机装调维修岗位的正规军了！现在操作无人机的人很多，但能装调检修的不多，我看好这个职业。”

　　网约配送员、互联网营销师、大数据管理师、电子竞技员、物联网安装调试员……随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴行业蓬勃发展，一批批新职业应运而生，背后无不对应几十万甚至上百万的人才缺口，也成为不少人就业的时髦选择。

　　——这5年，新经济、新业态蓬勃向上，带动就业创业新意十足。目前，中国共享经济参与提供服务者约7800万人；社交电商从业人员规模超4800万人；2019年，中国日均新登记企业2万户，活跃的新动能让就业更灵活更多样。

　　“多年来我国的就业工作取得了世界公认的成就，在国际竞争力的多次评价中，国内经济、劳动力市场，特别是就业一直名列前茅。”中国人民大学中国就业研究所所长曾湘泉说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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