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“十三五”期间中国生态环境质量总体改善

2020年10月22日07:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京10月21日电 （记者何欣禹）21日，国务院新闻办公室就“十三五”生态环境保护工作情况举办新闻发布会。生态环境部副部长赵英民表示，五年来，“十三五”规划纲要确定的主要目标任务已经基本完成。

　　8项约束性指标提前完成

　　截至2019年底，“十三五”规划纲要确定的细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市浓度下降比例、地表水质量达到或好于III类水体比例、劣Ⅴ类水体比例、单位GDP二氧化碳排放降低比例和化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物主要污染物的削减量，这8项生态环境保护领域的约束性指标已提前完成。今年1-9月，这8项在去年底已经提前完成任务的基础上继续向好发展。

　　赵英民指出，今年1-9月，全国地级及以上城市空气质量优良天数比例为87.2%，预计到年底能够完成84.5%的约束性目标。这意味着，到今年底，“十三五”规划纲要确定的生态环境保护领域的9项约束性指标将全面完成。“和五年前相比，全国生态环境质量总体改善。”

　　产业结构向绿色转型升级

　　赵英民指出，“十三五”期间，中国产业结构绿色转型升级取得实质成效。化解钢铁产能约2亿吨，1.4亿吨地条钢全部清零，截至2019年底，燃煤电厂累计完成超低排放改造8.9亿千瓦，目前，全国约6.1亿吨的粗钢产能正在实施超低排放改造。能源结构进一步清洁化低碳化。集中力量推进京津冀及周边地区、汾渭平原等区域散煤治理，累计完成散煤治理2500余万户。

　　积极应对气候变化

　　赵英民介绍，“十三五”期间，全国单位GDP二氧化碳排放持续下降，基本扭转了二氧化碳排放总量快速增长的局面，截至去年底，碳排放强度比2015年下降18.2%。碳强度比2005年降低48.1%，非化石能源占能源消费比重达到15.3%，都已经提前完成了中国向国际社会承诺的2020年目标。

　　节能工作顺利进行中。2019年，中国规模以上企业单位工业增加值能耗比2015年累计下降超过15%，相当于节能4.8亿吨标准煤，节约成本约4000亿元。中国新能源汽车快速增长，销量占全球新能源汽车55%，中国成为目前全球新能源汽车保有量最多的国家。

　　同时，中国积极参与全球气候治理。坚持多边主义推动达成巴黎协定实施细则一揽子成果，和其他国家一道积极实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划，帮助其他发展中国家提升应对气候变化能力。

　　法规标准体系建设持续推进

　　“十三五”期间，环境保护税法、水污染防治法、核安全法、土壤污染防治法、固体废物污染防治法、生物安全法等6项生态环境领域的法律先后完成制修订工作。环境噪声污染防治法、海洋环境保护法和环境影响评价法目前正在抓紧修订当中。长江保护法正在全国人大审议。

　　赵英民表示，截至目前，“十三五”期间完成制修订并发布国家生态环境标准551项。其中配套大气十条的实施，发布了122项涉气标准。配套“水十条”的实施，发布了107项涉水标准。相关标准体系持续健全。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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