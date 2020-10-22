台湾9月外销大陆订单同比增长31%

据新华社台北电 （记者傅双琪、吴济海）台湾当局经济事务主管部门10月20日发布统计数据显示，今年9月台湾企业外销到大陆（含香港）的订单达143.6亿美元，比上月增长11.4%，比去年同期增长31%。

统计数据显示，9月台湾企业大陆订单以电子产品增加最多，同比增加57.8%；光学器材次之，同比增加22.3%。

此外，台湾企业来自美国、日本和东盟的外销订单9月也都实现同比增长，分别增长11.1%、10.1%和8.8%；来自欧洲的外销订单则同比减少12.2%。

据统计，今年9月台湾外销订单总金额为500.3亿美元，比上月增加10%，比去年同期增加9.9%。按主要货品类别统计，外销订单金额前三名为电子产品、信息通信产品和光学器材。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)