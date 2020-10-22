台湾9月外销大陆订单同比增长31%

据新华社台北电 （记者傅双琪、吴济海）台湾当局经济事务主管部门10月20日发布统计数据显示，今年9月台湾企业外销到大陆（含香港）的订单达143.6亿美元，比上月增长11.4%，比去年同期增长31%。
统计数据显示，9月台湾企业大陆订单以电子产品增加最多，同比增加57.8%；光学器材次之，同比增加22.3%。
此外，台湾企业来自美国、日本和东盟的外销订单9月也都实现同比增长，分别增长11.1%、10.1%和8.8%；来自欧洲的外销订单则同比减少12.2%。
据统计，今年9月台湾外销订单总金额为500.3亿美元，比上月增加10%，比去年同期增加9.9%。按主要货品类别统计，外销订单金额前三名为电子产品、信息通信产品和光学器材。
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】