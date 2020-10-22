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今年1-8月全国减税670多亿元支持脱贫攻坚

本报记者  汪文正

2020年10月22日07:46  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“持续不断的税费优惠支持让我们有了资金招收更多员工。”江西省种粮大户雷应国说，今年面对疫情、洪灾双重压力仍能实现丰收，税费优惠政策发挥了很大作用。

　　雷应国介绍，今年以来他的种植合作社已享受各类税费优惠110多万元。合作社与建档立卡贫困户签订了稻田管理协议，设立超产提成奖，带动了当地120户农户脱贫。

　　到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是中国作出的庄严承诺。税务部门一系列政策“组合拳”精准发力，进一步助力全面打赢脱贫攻坚战。2020年1-8月，全国税务系统落实支持脱贫攻坚各项税费优惠政策实现减税670多亿元，同比增长36%。

　　国家税务总局全面梳理国家出台的110项支持脱贫攻坚税费优惠政策，从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、激发贫困地区创业就业活力、推动普惠金融发展、促进“老少边穷”地区加快发展、鼓励社会力量加大扶贫捐赠等六个方面，分门别类列出政策内容、享受条件，三次更新并发布新版《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》。

　　各级税务部门积极创新纳税服务方式，开展点对点、滴灌式精准辅导，确保政策红利直达贫困地区、贫困群众和扶持脱贫的产业、企业。在国家级扶贫开发重点县云南省会泽县，温氏畜牧有限公司负责人陈小坚介绍，公司今年已享受促进农业生产税收优惠减免企业所得税超过3000万元。在四川，税务部门携手省银保监局定向开发“税金贷”等扶贫金融产品，上线前4个月已发放贷款139亿元，惠及1.6万户纳税人，夯实了扶贫企业的资金保障。

　　“十三五”时期，全国税务系统共帮扶8782个贫困村、72万多个建档立卡贫困农户，困难群众生产生活水平明显改善，帮扶的贫困村和贫困户全部脱贫。“湖南省税务局派来扶贫工作队3年来，村里发生了巨大变化，年人均纯收入从3000多元增加到9000多元，2018年底顺利脱贫摘帽。”湖南省汝城县文明瑶族乡三合瑶族村的村民们说，在当地税务部门的定点帮扶下，路通了、灯亮了、水清了，文化生活越来越丰富，村民们日子一天天红火起来。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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