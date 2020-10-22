争夺能源与海上边界 东地中海能源博弈又升级

土耳其勘探船奥鲁奇·雷斯号。

资料图片

本期看点

去年底以来，围绕东地中海的油气勘探活动，土耳其与希腊的争端持续数月，甚至有上升为军事冲突之虞。

近期，土方再度出动勘探船进行勘探活动，引发多方激烈博弈。

当地时间10月11日，土耳其通过海上通信系统NAVTEX发布信息称，土耳其勘探船奥鲁奇·雷斯号将在卡斯特洛里佐岛以南海域进行勘探活动，相关活动会一直持续到10月22日。

土耳其频频主动出击，再次搅动了东地中海争端的一池水。而随着东地中海地区能源博弈再次升级，相关国家的地缘关系趋于复杂，这也给该地区增添了更多不稳定因素。

争夺能源与海上边界

地中海东部海域毗邻欧、亚、非三大洲，因海底富含油气资源而成为本区域乃至域外各国争夺的对象。

东地中海国家新一轮的能源博弈始于去年。2019年11月27日，土耳其与获得国际社会承认的利比亚民族团结政府签订了《安全与军事合作谅解备忘录》与《海洋权利区域划界谅解备忘录》，就两国在地中海的边界线达成一致，明确了两国对本国经济专属区的权益。

然而，对这一争议海域同样宣称具有管辖权的塞浦路斯、希腊和埃及拒绝买账，谴责土方违反国际法。

2020年7月，土耳其海军发布勘测指导意见，涉及希腊克里特岛和塞浦路斯之间海域一部分区域。希腊强势回应将采取一切必要措施捍卫主权。

后经多方斡旋，土方宣布暂停在东地中海的能源勘探计划，并寻求与希腊通过对话解决争端。

然而，希腊与埃及外长于8月6日同样签订了一份海洋权利区域划界协议，在东地中海划设两国油气钻探专属经济区。

这令土希关系再次陷入僵局。土耳其总统埃尔多安直斥希埃协议“毫无意义”，土已决定恢复在东地中海的能源勘探工作，“我们认为没必要与那些没有海事管辖权的国家展开对话。”

“除了对于油气资源的争夺，塞浦路斯问题也是土希两国不睦的另一主要原因。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾在接受本报采访时指出，由土耳其族建立的“北塞浦路斯土耳其共和国”仅被土耳其承认，土方认为自己理应共享北塞附近的资源，这意味着其拒绝承认希腊在地中海得到欧洲认可的一部分专属经济区。

应该看到，虽然东地中海局势时而紧张时而缓和，但基本都是围绕油气资源争夺与海上边界争议展开。

德法介入希土争端

事实上，在奥鲁奇·雷斯号勘探船于8月初赴东地中海争议海域开展地质勘探活动时，土希之间的争执就已经爆发出“火药味”。

当时双方军舰持续对峙，并在相关区域展开军事演习。两国的多架战机还曾发生直接对峙，险些擦枪走火。

“为了在资源争夺中占得先机，土耳其在东地中海争端中表现出一种咄咄逼人的态势。”闫瑾分析道，“这在一定程度上也顺应了其外交政策的调整：既向西看，又向东看。一方面土耳其不愿放弃继续加入欧盟，另一方面也希望增强自身在东地中海地区的区域强国作用。”

进入10月，在北约的斡旋之下，东地中海局势得以缓和。10月8日，土希外长在出席一场安全论坛的间隙举行会面。同时双方同意继续举行探索性会面，约定下一轮会面由土方牵头。

但正值希腊和土耳其政府试图缓和双方关系之时，土耳其11日再次将勘探船开入争议海域。

一石激起千层浪，希、德、法等国都对此做出表态。

当地时间10月12日，希腊谴责土耳其勘探船再赴东地中海，称该行为是“对区域和平的直接威胁”，土方“并非诚心诚意寻求对话”。

另据路透社10月13日消息，德国外交部长马斯表示土耳其应避免在东地中海的天然气争端中挑衅。他呼吁土耳其保持开放的谈判态度，不要在争议较大的海域恢复天然气勘探。

而法国外交部长勒德里昂直接警告称，如果土耳其继续挑衅邻国且不尊重希腊和塞浦路斯的主权，那么欧盟将可能对其实施制裁。

不过，据土耳其《每日晨报》报道，土耳其重新向争议海域派出勘探船事出有因。问题就出在希腊军方曾宣布，将于10月29日（土耳其国庆日）在爱琴海举行实弹射击演习。

土政府认为，希腊此举不仅违反了1988年禁止双方在国庆日举行军事演习的协议，也故意破坏了两国举行试探性会谈的气氛。作为回应，土军方宣布将于10月28日在爱琴海举行实弹军事演习。

争端各方均不愿妥协

今年以来，土耳其愈加强硬地推进自己的勘探计划，并频繁与希腊形成军事对峙。面对两国之间剑拔弩张的局势，欧洲媒体普遍担忧东地中海存在爆发军事冲突的风险。

然而，欧盟内部针对东地中海争端的态度却分歧严重，始终缺乏统一行动的决心。

置身争端一线的希腊与土耳其既有旧仇又结新怨，因此迫切期待欧盟为其撑腰。

希腊不满欧盟目前扮演的中立调解员角色，强调土耳其的威胁针对整个欧洲，认为欧盟应加大施压力度。

法国是政治和军事大国，外交姿态一贯强硬，明确反对土耳其加入欧盟，更对土方高调介入利比亚内战耿耿于怀，因此站在希腊和塞浦路斯一边，谴责土耳其侵犯两国领土和主权。

作为欧盟轮值主席国的德国则尽可能保持中立态度，致力于防止地区争端升级，担心过度制裁会破坏先前与土耳其协商的成果，反而使得土更加强硬。

美国有线电视新闻网（CNN）分析认为，法德两国的策略是分别唱“红白脸”，交替使用“胡萝卜”与“大棒”，以期更好地约束土耳其。

“其实土耳其更希望美国在背后支持它，但白宫不太愿意在东地中海争端中出头。”在闫瑾看来，美国同时也不希望这场博弈愈演愈烈，甚至爆发战争。毕竟作为北约的“老大哥”，美国当然不愿看到土希两个成员国阋墙。

在隔空的“口水仗”之中，争端各方都不愿做出让步或妥协，欧盟与北约也没有采取行之有效的措施介入调停。如此看来，东地中海在可预见的时间内不会风平浪静。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)