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这个“万亿”直播市场，你贡献了多少？

李婕

2020年10月22日07:48  来源：人民日报中央厨房
 

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今年“双十一”预售已经开始啦！10月21日，也就是今天凌晨，天猫双11零点预售正式启动10分钟，淘宝直播引导的成交竟然就超过去年全天，增长达4倍。手机前的你们，有多少是看着直播下着单呢？

眼下，直播电商可以说是消费领域最大的新热门。从最初的达人直播，到明星、企业家直播，再到普通商家直播、农户直播，可谓参与者众；像海妹身边不少小伙伴也没少捧场。

这不，毕马威和阿里研究院就预计，今年直播电商整体规模将达10500亿元，一脚迈进“万亿”时代。今天，海妹就和大家聊聊直播电商的生意经。

平均一天5万多场电商直播，观看人次超2.6亿——

谁在买买买？

近两年，海妹有一个直观感受：直播电商，正在向越来越多领域渗透。比如，许多珠宝、玉石等以往专注线下的渠道也转战直播。在云南瑞丽，目前直播销售占到当地玉石销售量的70%左右。

商务部数据显示，今年上半年，全国直播电商超1000万场，活跃主播数超40万，观看人次超500亿，上架商品数超2000万。这意味着，平均一天就有5万多场电商直播，每天观看人次超2.6亿

近期，毕马威联合阿里研究院发布的《迈向万亿市场的直播电商》报告显示，2019年，直播电商整体市场规模达到4338亿元，同比增长210%。不过，从渗透率来看，去年直播在电商市场中的渗透率仅为4.1%。凭借增速快、空间广，今年直播电商整体规模将达10500亿元。

谁在直播卖货？

在知名主播之外，实际上，商家构成了直播电商的主力。淘宝直播数据显示，在该平台上，九成的直播场次和七成的成交金额都来自商家直播。

谁在看直播购物？

报告显示，直播品类以女装为主，箱包配饰、食品和美妆护肤占比也比较大。“说明现在直播购物的用户群还是以女性为主，特别是90后、95后这批年轻女性用户。”

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10月11日，甘肃陇南市西和县消费扶贫直销店，供销社工作人员正在直播带货拓展“线上”农产品销售。李旭春摄（人民视觉）

70%以上的品牌商通过直播提升了产品销量——

入局直播看中啥？

从剑南春、泸州老窖、稻香村、敦煌、梅林等“中华老字号”，到新美妆品牌花西子、网红品牌“李子柒”，今年“6·18”，不少品牌销量增长可观，这其中就有直播电商的功劳。

对于品牌方和商家而言，直播带货已经不仅仅是对冲疫情影响的临时之举，更逐渐成为实体零售业常规的运营策略之一。

入局直播电商究竟看中啥？

调查显示，70%以上的品牌商通过直播很好地提升了产品销量，起到了很好的营销效果。

大量的商家参与直播，也带火了代播生态。来自淘宝的数据显示，2019年6月，淘宝上的代播服务机构还是0家，到现在已经增长为200家。

除了大众熟知的主播外，直播间还诞生了助播、选品、脚本策划、运营、场控等多种新就业岗位。中国人民大学一份报告显示，淘宝直播共带动上述直接和间接就业机会173.1万个。

品牌方、商家、运营机构、主播、平台、服务商、用户，众多参与者共同构成直播电商的产业生态，推动着行业向前发展。

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10月16日，在2020中国旅游产业博览会上，主播通过直播推介美食。新华社发

过去八个季度，淘宝直播增速保持在100%以上——

未来空间有多大？

短短几年，规模从零到万亿，直播电商高速增长能继续保持吗？

先听商家怎么说。

45.2%的品牌商对于直播电商表示很有信心，认为它会继续保持高速发展。理由呢？无外乎围绕直播电商的服务机构会越来越多；未来平台会给与更多流量支持；消费者会逐渐养成直播购物的习惯。

淘宝直播机构运营负责人李明则介绍了几个数字：2019年“双十一”期间，天猫的成交额是2600多亿元，而淘宝直播引导的成交额200亿元不到，仅占比约7%。“这样看，淘宝直播依然有很大的空间”。

过去八个季度，淘宝直播的增速保持在100%以上，也就是规模还在翻倍中。“速度并没有减下来。”

从行业格局来看：“今年中国的半个互联网圈几乎都在参与直播带货。我们认为一定有足够的红利空间，大家才会想尽可能多占有市场，而不是撤场，不玩了。”他说。

“未来，直播电商将会更加泛在。”毕马威中国首席经济学家康勇说，未来直播将成为电商的营销新标配，5G等新基建设施将使直播电商场景更多元化和泛在化，直播人才培养将会加速，直播电商也会向垂直化、专业化方向发展。”

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10月16日，安徽淮南市一家参展企业通过直播平台，进行线上寿州香草香包展示。陈彬摄（人民视觉）

本期责编：白天亮

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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