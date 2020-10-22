"一行两会"重磅发声:坚持稳健货币政策 推行全市场注册制

2020金融街论坛年会大咖云集，吸引重量级嘉宾会聚。昨天，“一行两会”相关负责人在论坛年会上重磅发声，为后疫情时期中国货币政策、资本市场基本制度建设定调。

易纲：稳健的货币政策要更加灵活适度

央行行长易纲就中国货币政策发表了观点。他说，随着疫情对我国经济冲击高峰过去，经济活动逐步恢复正常，有的政策已经顺利完成阶段性任务，但支持小微民营企业、支持稳就业、支持绿色发展的政策措施将继续坚持，并进一步完善。货币政策应与高质量发展相适应，更加注重金融服务实体经济的质量和效益，提高金融机构长期支持实体经济的积极性，为涉农、小微企业、民营企业等提供持续支持。

下一步我国货币政策如何定调？他表示，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向。货币政策要把握好稳增长和防风险的平衡，既不让市场缺钱，也不让市场的钱溢出来，保持货币供应与反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配。

易纲说，在今年抗疫的特殊时期，宏观杠杆率有所上升，明年GDP增速回升后，宏观杠杆率将会更稳一些。货币政策需把好货币供应总闸门，适当平滑宏观杠杆率波动，使之长期维持在一个合理的轨道上。

他还特别提到，人民银行将继续支持北京建设国家服务业扩大开放综合示范区和自由贸易试验区，支持中关村科创金融试验区创建，全力优化北京冬奥会支付服务环境。

郭树清：探索养老金融改革发展之路

银保监会主席郭树清介绍，我国基本金融服务已覆盖99%的人口，三分之二的中小微企业、数以千万计的个体工商户和普通农户，都能够获得银行贷款。政府出资或补助的各种医疗健康保险，已经覆盖全部城乡居民。

他同时表示，金融供给不平衡、不充分与金融需求多层次、多样化的矛盾仍然比较突出，实现金融的普惠性目标还需要做很多工作。我国必须坚定推进金融供给侧结构性改革，既要发展大型、超大型的金融企业，也要培育中小型金融机构，所有金融机构都要加紧数字化转型，提高服务大众的本领。

随着我国人口老龄化加速到来，发展第三支柱养老保障已经十分迫切，应努力促进第三支柱养老保险健康发展，有效缓解我国养老保险制度的压力，满足人民群众多样化的需求。

他透露，银保监会将选择条件较好的金融机构和专营机构，借鉴国际正反两方面经验，探索养老金融改革发展的新路子。

易会满：以注册制带动资本市场制度创新

“我们将在总结科创板、创业板试点经验的基础上，继续按照尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段三个原则，稳步在全市场推行注册制。”证监会主席易会满说，下一步将以注册制改革为龙头，带动资本市场关键制度创新。

他表示，要完善更具包容性适应性的多层次资本市场体系，不断强化直接融资对实体经济的支持。证监会也将一如既往地推动、支持北京资本市场改革开放和高质量发展，继续深化新三板改革，支持北京建设私募股权交易平台、知识产权交易中心，推动完善首都要素市场体系。本报记者 方非摄

林毅夫谈宏观经济大势：

中国经济会在变局中继续保持稳定

本报记者 赵莹莹 实习记者 杨天悦

“新发展格局下，中国经济会在变局中继续保持稳定，也会继续保持发展。”在昨天的金融街论坛年会上，北京大学新结构经济学研究院教授、院长林毅夫就当前中国经济的新发展格局做出分析。他认为，中国经济会在变局中继续保持稳定，也会继续保持发展。

数据显示，中国出口贸易占GDP的比重最高的年份出现在2006年，高达35.4%，而到2019年，这一数字已经下降到17.4%。他分析称，出口贸易占GDP的比重出现下降，一是因为中国经济体量迅速扩大，二是因为服务业占比大幅提升。

未来中国人均GDP还在不断提升，中国经济规模占世界GDP比重还会提高。“中国的货物出口占GDP的比重将会向15%甚至10%靠拢，国内循环比重则将进一步提高到85%甚至90%。”他说，以国内大循环为主体的发展格局实际上在2019年已经实现了，现在提出中国要以国内大循环为主体的新经济发展模式只是一个事实的认定，而认定这个事实非常重要。

“出口导向型经济会受到各种因素的影响，国际上的风吹草动都会影响到人们的心态。认定中国是一个大经济体，以国内循环为主体，则将有利于增强我们的信心，也有利于改变国外对中国的看法。”林毅夫表示。

林毅夫分析，新冠肺炎疫情的冲击是我国转变经济发展模式的短期原因。“新冠肺炎疫情对世界各国经济和国际贸易造成巨大冲击，据世界贸易组织预测，今年国际贸易将下滑13%至30%之多。中国作为世界贸易最大的国家，出口将受到很大影响，更多需要国内市场来消化。此外，在美国的打压之下，中国高科技企业的发展也将更多依靠国内市场。”同时，林毅夫表示，形成以国内大循环为主体的经济发展模式，背后体现的是经济发展的基本原理。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)