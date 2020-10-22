蚂蚁集团上市获批 有望成为今年全球最大的IPO

原标题：A股互联网第一股即将登陆

本报记者 孙奇茹

飞速冲刺并谋求A+H同步上市的支付宝母公司蚂蚁集团迈过了最后一道门槛。10月21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册，这意味着A股即将迎来首个互联网巨头。

“小蚂蚁”16年长成“巨无霸”

2004年，从解决信任痛点切入，方便人们在淘宝上购物时进行支付和信用担保的支付宝推出，后来也成为蚂蚁金服最广为人知的“杀手级”应用。2013年，蚂蚁金服推出余额宝，在打通消费场景的同时，也打破了传统银行理财的高门槛，成为国民级“理财神器”。

支付宝、余额宝、借呗、花呗、相互宝……此间多年，蚂蚁金服在消费者层面先后推出的多款产品均填补了传统金融模式空白，一时成为“爆款”。

不过，近几年，蚂蚁逐渐将金融“外衣”褪去。保持轻资产运营，2017年蚂蚁确立了“去金融化”的战略路径后，资产负债率从2017年的51%降至2020年6月的32%，大幅降低负债压力。今年7月，蚂蚁金服运营主体从蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司正式变更为蚂蚁科技集团股份有限公司。

“在蚂蚁16年的发展历史上，科技每一次都扮演了最重要的角色，驱动着蚂蚁业务不断进化。”在上个月举行的上海外滩大会上，蚂蚁集团CEO胡晓明称，蚂蚁的基因不是金融，而是科技，科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。面向未来，蚂蚁最重要的事是投入技术。

根据招股文件，蚂蚁目前在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请，共计26279项；在区块链领域连续4年专利申请全球第一，累计专利授权数212件，位居全球第一。蚂蚁集团今年上半年营收725.28亿元，净利润219.2亿元。

A股“科技味”将更浓

早在2014年，马云便表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾，当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市”。6年后，已成为全球最大独角兽的蚂蚁提交了A股的上市申请，也成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。

从全球市场来看，头部互联网公司对股市有着非常积极的带动作用。以美股为例，互联网巨头FAAMG（脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌的公司首字母）是美股长牛的动力。数据显示，目前美股市值前10的公司中，有包括FAAMG在内的共7家科技公司；港股市值前10的公司有4家科技公司，如阿里巴巴、腾讯等；而A股市值前10中，科技公司的数量为零，蚂蚁的出现将会改变这一局面。

随着证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册，A股即将迎来第一家“中国版FAAMG”公司，A股股民也将有机会分享中国互联网科技的发展红利。

除了蚂蚁之外，随着同样处于上市进展中的京东数科等新一代互联网科技巨头聚首科创板，A股正式拉开了科技股提升市值占比之路。

科创板市场吸引力提升

据资本市场估测，蚂蚁上市将有望成为今年全球最大的IPO。

今年7月，开盘不到一小时成交300亿元、全天成交480亿元的芯片制造巨头中芯国际上市曾给市场带来巨大震动，因此也有人担心，蚂蚁庞大的一次性融资规模，对A股市场的承受力是一个不小的考验。

不过，也有较为乐观的行业人士认为，蚂蚁上市会为市场带来很多新鲜血液。“像这次配售基金打通的是互联网和金融大门，让很多从未买过基金或股票的小白来到市场，这是好事，一方面可以为资本市场带来新资金，另一方面也让投资者有机会享受大时代的红利，这在一定程度上对冲了市场风险。”理财专家洪榕说。

浙江大学管理学院教授韩洪灵认为，长期来看，在部分国家逆全球化和去中国化的趋势下，中国企业赴海外融资的难度可能加大。在此背景下，类似蚂蚁集团在A股的大体量融资将进一步提高科创板的市场吸引力和国际竞争力，也为中国资本市场注入了巨大的活力，提供规模更大也更为多元的投资机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)