原标题：猪肉价格连续7周回落 春节不会大幅上涨

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）10月21日，农业农村部新闻办公室举行新闻发布会，介绍前三季度农业农村经济形势。农业农村部总经济师、发展规划司司长魏百刚介绍，今年农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。粮食丰收已成定局，预计产量达到历史最好水平；生猪生产恢复好于预期，“菜篮子”产品供应充足；前三季度第一产业增加值48123亿元，同比增长2.3%；农民收入12297元，同比增长1.6%。农业生产形势较好，成为国民经济运行的突出亮点，“三农”压舱石作用更加凸显，为稳定经济社会发展大局提供了有力支撑。

生猪生产方面，今年以来，各地认真落实生猪生产恢复扶持政策，加快养殖场户扩能增养，抓好非洲猪瘟常态化防控，有力推动了生猪生产恢复，前三季度新建投产了1.25万个规模猪场，1.34万个空栏规模猪场复养。到9月底，全国生猪存栏达到3.7亿头，恢复到2017年末的84%；能繁母猪存栏达到3822万头，恢复到2017年末的86%。禽肉、牛肉、羊肉产量达到2413万吨，同比增长3.7%。

发布会上，农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华表示，在市场拉动和政策推动下，今年以来，养猪场户补栏增养的积极性很高。根据农业农村部监测，到今年9月份能繁母猪存栏已经连续12个月增长，生猪存栏也连续8个月增长，特别是今年的6月份和7月份，能繁母猪和生猪存栏先后实现同比增长，这是生猪生产恢复的两个重要的时间拐点。8月份、9月份增幅进一步扩大，9月底能繁母猪同比增长28%，生猪存栏同比增长20.7%。“照这个趋势，有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年水平的目标。”陈光华说。

同时，陈光华表示，随着生猪生产恢复，猪肉市场总体呈现出供应改善、价格振荡回落的态势。从生产方面来看，自从今年3月份以来，生猪出栏连续7个月环比增长，这说明前期新增产能正在陆续释放，产能正在变成产量。同时，进口猪肉也在增加，1-9月份进口量是328.6万吨，同比增长132.2%，从市场价格来看，也印证了这一趋势。2月份之后，猪肉市场价格总体呈现振荡回落趋势，特别是9月份以来，猪肉价格已经连续7周下降，没有出现往年中秋、国庆期间猪肉价格普遍上涨的情况。上周全国集贸市场猪肉价格已经回落到每公斤50.56元，比2月中旬最高的价格降了9元多。

到年底正是猪肉消费旺季，猪肉价格还会不会再上涨？陈光华回应称，“今后一个时期，猪肉供应形势还会越来越好。近期，我们组织专家分析和测算，综合考虑生猪生产恢复情况、猪肉进口、消费需求变化等因素，明年元旦、春节期间，猪肉的供应量同比会增长30%左右，价格总体上将低于上年的同期水平，不会再出现价格大幅上涨的情况，能够保障过年期间老百姓碗里不缺肉”。

搜猪网首席分析师冯永辉在接受北京商报记者采访时表示，冬季是一年之中猪肉消费最旺的季节，这个时候的需求也是一年之中最强的，往年这个时间点猪肉价格会出现一定程度的上涨，像去年冬天的涨幅就比较大。之所以说今年不会出现“大涨”，主要原因是去年9月份以后，母猪的存栏出现了拐点，开始由减转增，从母猪的存栏传递到生猪的出栏，生猪和猪肉的供应增加需要一年的时间，也就是今年的9、10月，生猪和猪肉的供应量就开始增上来了。供应增长，需求回升，供需两旺，这个过程中价格可能出现小幅度回升，但不可能大涨。

“另一方面，去年底母猪存栏虽然增加，但增量有限，供应的增加幅度有限。冬天是消费旺季，需求不可能大幅度下跌，供应量也不可能暴增，所以猪肉价格大幅下跌的可能性也不大。”冯永辉说。

此前，浙商证券首席经济学家李超也分析道，“除非再次出现非洲瘟疫类似的突发性事件，供求关系决定了猪肉价格不具备再次上行动力。历史上能繁母猪同比回升的拐点往往领先猪价下行的拐点一年左右，本轮能繁母猪增速低点出现在2019年9月，因此9月中旬以来猪价的持续回落基本证实了猪价拐点已现，‘猪周期’开启下行通道”。

除了生猪生产恢复，魏百刚还介绍，我国全年粮食再获丰收，品种结构进一步优化。夏粮早稻双双增产，产量达到3402亿斤，比上年增加44.8亿斤，特别是早稻面积扭转了连续七年下滑势头。秋粮收获接近八成，丰收已成定局。预计全年粮食产量再创历史新高，将连续六年保持在1.3万亿斤以上。种植结构持续优化，优质专用小麦面积占比达到35.8%，优质稻谷面积进一步扩大，大豆面积预计连续五年增加。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)