人民网>>财经

猪肉价格连续7周回落 春节不会大幅上涨

陶凤 吕银玲

2020年10月22日07:59  来源：北京商报
 
原标题：猪肉价格连续7周回落 春节不会大幅上涨

　　北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）10月21日，农业农村部新闻办公室举行新闻发布会，介绍前三季度农业农村经济形势。农业农村部总经济师、发展规划司司长魏百刚介绍，今年农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。粮食丰收已成定局，预计产量达到历史最好水平；生猪生产恢复好于预期，“菜篮子”产品供应充足；前三季度第一产业增加值48123亿元，同比增长2.3%；农民收入12297元，同比增长1.6%。农业生产形势较好，成为国民经济运行的突出亮点，“三农”压舱石作用更加凸显，为稳定经济社会发展大局提供了有力支撑。

　　生猪生产方面，今年以来，各地认真落实生猪生产恢复扶持政策，加快养殖场户扩能增养，抓好非洲猪瘟常态化防控，有力推动了生猪生产恢复，前三季度新建投产了1.25万个规模猪场，1.34万个空栏规模猪场复养。到9月底，全国生猪存栏达到3.7亿头，恢复到2017年末的84%；能繁母猪存栏达到3822万头，恢复到2017年末的86%。禽肉、牛肉、羊肉产量达到2413万吨，同比增长3.7%。

　　发布会上，农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华表示，在市场拉动和政策推动下，今年以来，养猪场户补栏增养的积极性很高。根据农业农村部监测，到今年9月份能繁母猪存栏已经连续12个月增长，生猪存栏也连续8个月增长，特别是今年的6月份和7月份，能繁母猪和生猪存栏先后实现同比增长，这是生猪生产恢复的两个重要的时间拐点。8月份、9月份增幅进一步扩大，9月底能繁母猪同比增长28%，生猪存栏同比增长20.7%。“照这个趋势，有信心实现全年生猪产能基本恢复到接近常年水平的目标。”陈光华说。

　　同时，陈光华表示，随着生猪生产恢复，猪肉市场总体呈现出供应改善、价格振荡回落的态势。从生产方面来看，自从今年3月份以来，生猪出栏连续7个月环比增长，这说明前期新增产能正在陆续释放，产能正在变成产量。同时，进口猪肉也在增加，1-9月份进口量是328.6万吨，同比增长132.2%，从市场价格来看，也印证了这一趋势。2月份之后，猪肉市场价格总体呈现振荡回落趋势，特别是9月份以来，猪肉价格已经连续7周下降，没有出现往年中秋、国庆期间猪肉价格普遍上涨的情况。上周全国集贸市场猪肉价格已经回落到每公斤50.56元，比2月中旬最高的价格降了9元多。

　　到年底正是猪肉消费旺季，猪肉价格还会不会再上涨？陈光华回应称，“今后一个时期，猪肉供应形势还会越来越好。近期，我们组织专家分析和测算，综合考虑生猪生产恢复情况、猪肉进口、消费需求变化等因素，明年元旦、春节期间，猪肉的供应量同比会增长30%左右，价格总体上将低于上年的同期水平，不会再出现价格大幅上涨的情况，能够保障过年期间老百姓碗里不缺肉”。

　　搜猪网首席分析师冯永辉在接受北京商报记者采访时表示，冬季是一年之中猪肉消费最旺的季节，这个时候的需求也是一年之中最强的，往年这个时间点猪肉价格会出现一定程度的上涨，像去年冬天的涨幅就比较大。之所以说今年不会出现“大涨”，主要原因是去年9月份以后，母猪的存栏出现了拐点，开始由减转增，从母猪的存栏传递到生猪的出栏，生猪和猪肉的供应增加需要一年的时间，也就是今年的9、10月，生猪和猪肉的供应量就开始增上来了。供应增长，需求回升，供需两旺，这个过程中价格可能出现小幅度回升，但不可能大涨。

　　“另一方面，去年底母猪存栏虽然增加，但增量有限，供应的增加幅度有限。冬天是消费旺季，需求不可能大幅度下跌，供应量也不可能暴增，所以猪肉价格大幅下跌的可能性也不大。”冯永辉说。

　　此前，浙商证券首席经济学家李超也分析道，“除非再次出现非洲瘟疫类似的突发性事件，供求关系决定了猪肉价格不具备再次上行动力。历史上能繁母猪同比回升的拐点往往领先猪价下行的拐点一年左右，本轮能繁母猪增速低点出现在2019年9月，因此9月中旬以来猪价的持续回落基本证实了猪价拐点已现，‘猪周期’开启下行通道”。

　　除了生猪生产恢复，魏百刚还介绍，我国全年粮食再获丰收，品种结构进一步优化。夏粮早稻双双增产，产量达到3402亿斤，比上年增加44.8亿斤，特别是早稻面积扭转了连续七年下滑势头。秋粮收获接近八成，丰收已成定局。预计全年粮食产量再创历史新高，将连续六年保持在1.3万亿斤以上。种植结构持续优化，优质专用小麦面积占比达到35.8%，优质稻谷面积进一步扩大，大豆面积预计连续五年增加。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved