易会满:按三个原则稳步在全市场推行注册制

10月21日，在金融街论坛上，易会满发表重要讲话，对于下一阶段加强资本市场基础制度建设的有关考虑，易会满主要提及了六点内容，其中包括证监会将在总结科创板、创业板试点经验的基础上，继续按照尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段三个原则，稳步在全市场推行注册制。

易会满主要提及的六点内容分别是以注册制改革为龙头，带动资本市场关键制度创新；完善更具包容性、适应性的多层次资本市场体系，不断强化直接融资对实体经济的支持；优化推动各类市场主体高质量发展的制度机制；加强投资端制度建设；健全资本市场法治保障和配套支持机制；稳步推动资本市场制度型开放。

此外，围绕加强资本市场的基础制度建设，易会满谈及了三方面认识。其中，易会满表示，完善资本市场基础制度，是科学处理政府与市场关系的必然要求，把“不该管的”坚决放权于市场，把“该管的”管住管好。

易会满指出，证监会始终坚持依法治市、依法监管，严格按制度规则办事，这与践行“不干预”的理念、进一步减少管制具有逻辑的一致性。建立健全公开透明的资本市场制度规则体系，让市场对监管有明确预期,既有利于把“不该管的”坚决放权于市场，也有利于把“该管的”管住管好。

牛牛金融研究总监刘迪寰表示，注册制下，监管层已逐步开始放权市场，其中从IPO来看，审核注册也分为了交易所审核和证监会注册两个环节，各有侧重，相互衔接。“这有利于实现市场生态的良性循环”，刘迪寰如是说。

此外，易会满在会上表示，证监会将协同推进投资端改革，壮大公募基金管理人队伍，完善投资顾问业务规则，着力提升各类资管机构的专业能力，推动优化第三支柱养老金等中长期资金入市的政策环境，培育和壮大资本市场长期投资的意愿和能力；同时，将加快推动证券集体诉讼制度落地，完善投资者权益行使保障和救济的制度机制，积极倡导长期投资、价值投资，倡导理性的投资文化。

上海明伦律师事务所律师王智斌指出，证券类诉讼存在人数多、诉讼周期长、证据形式不统一等多种问题，代表人诉讼制度是一个解决上述诸多问题的可行方案。“诉讼代表人制度是全新的诉讼制度，诸多问题需要在司法实践中摸索前进。总体而言，诉讼代表人制度有利于提高审判效率”，王智斌补充道。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)