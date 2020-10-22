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国常会：研究建立常态化财政资金直达机制

扩大直达资金范围，强化监控严防“浑水摸鱼”

2020年10月22日08:02  来源：经济参考报
 

　　国务院总理李克强10月21日主持召开国务院常务会议，要求进一步抓好财政资金直达机制落实，更好发挥积极财政政策效能；决定全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，以改革更大便利企业和群众办事创业。

　　会议指出，按照党中央、国务院部署，有关部门和地方认真实施财政资金直达机制，推动规模性纾困政策迅速落地，成效不断显现。截至9月底，今年新增2万亿元财政资金中，应下达地方的1.7万亿元，已有1.57万亿元下达到市县使用单位，有效补充地方财力保证了减税降费到位，有力支撑了保居民就业、保市场主体、保基本民生，支持了重大项目建设和脱贫攻坚，保障了基层正常运转。前三季度新增减税降费超过2万亿元。实施规模性纾困政策和直达机制，保住了上亿市场主体，支撑了近900万人城镇新增就业，为经济稳定恢复发挥了关键作用。下一步，要围绕完成全年发展主要目标任务，保持宏观政策连续性有效性，继续抓好直达机制落实，提高资金使用效益。同时，要总结今年做法，研究建立常态化的财政资金直达机制，以改革的办法提高财政资金效能，更好服务经济社会发展大局。一是扩大直达资金范围，对可直接分配的中央和地方共同财政事权转移支付、具备条件的专项转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金等一般性转移支付，可纳入直达机制，基本实现中央财政民生补助资金全覆盖，确保义务教育阶段教师工资等及时足额兑现，更好支持保基层运转。二是完善直达资金管理。合理提前下达转移支付资金。各地要强化责任，增强资金分配使用科学性、规范性、有效性。三是完善监管，加快推进部门间数据开放共享，强化对直达资金的全过程监控，严防“浑水摸鱼”，确保用好资金。

　　“为应对疫情带来的负面冲击，我国采取逆周期的宏观调节政策。相比于货币政策，在应对疫情危机过程中，积极的财政政策在保民生促发展上往往更为有效。特别是在帮助中小微企业和基层政府解决资金运转方面，能发挥更为重要的作用。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示。

　　在刘向东看来，进一步抓好财政资金直达机制落实，无论是在减税降费还是转移支付操作上，都能精准快速地发挥作用，解决燃眉之急，同时部分政策有可能转化为常态化工具，在激发市场活力方面起到催化剂作用。“总之，更好发挥积极财政政策效能，将实现取之于民、用之于民的财政兜底效应，同时有效熨平经济波动，提升经济发展的韧性。”刘向东说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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