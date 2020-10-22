财政收入连续4个月正增长 数据回暖释放复苏信号

原标题：财政数据回暖释放复苏信号

21日，财政部发布财政收支“三季报”显示，我国财政收入持续向好，在一季度大幅下降、二季度触底回升后，三季度实现由负转正。特别是6月以来，全国财政收入当月增幅连续4个月正增长。财政支出在保障民生、助力脱贫攻坚等方面保持强度。与此同时，三季度减税降费持续发力，财政直达资金和专项债资金也在加快拨付使用，助力实现扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

专家指出，逐季回暖的财政数据释放出经济复苏的信号，积极财政加码发力也将为经济延续向好提供支撑，预计四季度，经济恢复性增长基础将进一步巩固，财政运行也将持续向好。

财政收入连续4个月正增长

释放经济复苏信号

财政部21日发布数据显示，1月至9月累计，全国一般公共预算收入141002亿元，同比下降6.4%。其中，中央一般公共预算收入65335亿元，同比下降9.3%；地方一般公共预算本级收入75667亿元，同比下降3.8%。

分季度看，从一季度的－14.3%到二季度的-7.4%，再到三季度的4.7%，我国全国一般公共预算收入呈现明显的逐季向好态势。

财政部国库支付中心主任刘金云在发布会上回应《经济参考报》记者提问时表示，随着减税降费等助企纾困政策加快落实，经济逐月持续稳定恢复，带动全国一般公共预算收入连续4个月正增长。6月至9月收入分别增长3.2%、4.3%、5.3%、4.5%，其中，9月扣除去年同期特定国有金融机构和央企上缴利润等特殊因素后，财政收入同比增长约8%。

不仅是总体收入增长印证经济回暖，税收收入细分数据也透视出经济向好的趋势。

从税收收入看，主要经济指标稳步恢复，9月当月主体税种增幅全面转正。1月至9月累计，全国税收收入118876亿元，同比下降6.4%，降幅比一季度和上半年分别收窄10个百分点、4.9个百分点，其中9月全国税收收入同比增长8.2%，当月主体税种全面转正。

刘金云分析指出，分税种看，1月至9月，国内增值税下降13.5%，比上半年收窄5.6个百分点，其中，9月当月，工商业增值税实现连续3个月增长，主要是工业生产增长持续加快；营业税改征的增值税年内首次转正，主要是服务业复苏有所加快。企业所得税下降4.9%，降幅比上半年收窄2.3个百分点，主要是企业利润连续3个月两位数增长。进口货物增值税消费税下降9.4%，降幅比上半年收窄6.8个百分点，主要是一般贸易进口回暖。

从非税收入看，地方多渠道盘活国有资源资产带动非税收入增长，涉企收费继续下降。1月至9月累计，全国非税收入22126亿元，同比下降6.7%。同时，企业负担持续减轻，涉企收费继续下降，全国行政事业性收费收入下降3.1%、地方教育费附加等专项收入下降1.2%。

国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红对《经济参考报》记者表示，2020年第三季度财政收入由负转正呈现持续向好，税收收入降幅逐渐收窄，其中9月全国税收收入同比增长8.2%，当月主体税种全面转正，这充分反映出我国减税降费政策落到了实处，市场主体活力释放，复工复产的范围扩大，经济恢复逐渐回暖向好。

减税降费持续发力

直达资金加快拨付

从财政支出看，各级压减非急需非刚性支出，重点领域支出得到有力保障。1月至9月累计，全国一般公共预算支出175185亿元，同比下降1.9%。其中，中央本级支出24542亿元，下降2.1%，剔除国防、债务付息支出后，下降11.7%；地方财政支出150643亿元，下降1.9%。

“全国财政支出下降，除了年初几个月受疫情影响，部分项目支出进度比去年同期放缓外，主要是各级政府严格落实过紧日子的要求，压减非急需非刚性支出。”刘金云指出。

前三季度，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障，与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长66.1%，扶贫、住房保障、社会保障和就业支出分别增长14.3%、9.4%、8.2%。

此外，1月至9月累计，列入政府性基金预算的地方政府新增专项债券收入安排的支出超2.8万亿元，同比增长1.4倍，主要用于补短板重大建设，扩大有效投资，对有效对冲疫情影响、稳住经济基本盘发挥了积极作用。

作为财政政策“积极有为”的重要发力点，今年大规模减税降费政策继续实施，包括对受疫情影响较大的行业企业给予税费减免；完善出口退税政策；对小规模纳税人减免增值税，允许小微企业和个体工商户延缓缴纳所得税等一系列阶段性、有针对性的减税降费措施持续发力。

“从目前各方面反映的情况看，减税降费措施落实有力，政策受益面广，实施效果良好。今年1月至8月，全国实现减税降费18772.86亿元，对纾解企业困难、稳定市场主体、支持复工复产和经济平稳运行发挥了重要作用。”财政部税政司副司长陈东浩说。

在倍受各界关注的万亿财政直达资金方面，根据财政部直达资金监控系统数据统计，截至9月30日，在实行直达管理的1.7万亿元资金中，各地已将1.566万亿元直达资金下达到资金使用单位，形成实际支出10214亿元，占中央财政已下达地方资金的61.2%。已支出资金中，市县基层支出共计9961亿元，占比97.5%，体现了资金直达基层的政策效用。

财政部预算司一级巡视员王克冰介绍，截至9月30日，全国各地发行（新增）专项债券33652亿元（不包括再融资），占已下达额度的95%，已发行专项债券资金已支出2.8万亿元，占发行规模的83%。专项债资金重点用于国务院确定的交通基础设施、能源、农林水利等七大领域，同时积极支持“两新一重”、公共卫生设施建设中符合条件的项目。

四季度积极财政

仍将支撑经济向好

接受采访的业内专家指出，逐季回暖的财政数据释放出经济复苏的信号，积极财政加码发力也将为经济延续向好提供支撑。

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震对《经济参考报》记者表示，从财政运行数据来看，前三季度财政收入、财政支出等多项数据呈现降幅收窄的向好态势，增值税、企业所得税税收降幅收窄与工业企业数据向好相呼应，消费税、车辆购置税收入增长与消费回暖也相呼应。预计10月相关数据还会进一步向好。

就四季度而言，在他看来，要继续保持积极财政政策力度，同时谋求更多发力空间，优化财政支出的配置，打通经济循环中的“堵点”，助力扎实做好 “六稳”工作，落实“六保”任务。

李旭红表示，随着我国经济形势持续向好发展，市场活力逐渐恢复，预计四季度税收收入会有不同幅度的上涨，财政支出也会覆盖到更广泛的领域。

“展望第四季度，经济恢复性增长基础将进一步巩固，工业增加值、企业利润、进出口等主要经济指标延续恢复性增长态势，将带动增值税、企业所得税、进口环节税收等主体税种增幅继续回升，财政收入累计降幅会逐步收窄。”刘金云表示，下一步，财政部将继续落实落细减税降费政策，督促地方依法依规组织收入，积极采取措施保障财政平稳运行，努力完成全年预算目标任务。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)