美司法部对谷歌提起反垄断诉讼

据外媒报道，美国司法部20日表示对谷歌提起反垄断诉讼，指控其在搜索和搜索广告领域妨碍竞争，损害消费者利益。这一行动被视为美国政府20年前对微软提起划时代的反不正当竞争诉讼之后，所采取的最大规模的反垄断行动。

美国司法部20日联合美国11个州的州检察长对谷歌提起反垄断诉讼。美司法部指责谷歌滥用其在在线搜索领域的主导地位，扼杀竞争，从而损害消费者的利益。他们提议法院采取一系列补救措施，考虑对谷歌进行结构性改变，即拆分谷歌。

美联社的报道称，仅处于垄断地位并不违法，但是滥用垄断地位则可能导致严重处罚。司法部在一份声明中表示，谷歌公司控制着全球90％的互联网搜索，是“垄断性的互联网门户”，并指控谷歌利用反竞争手段来维持和扩大其在搜索和广告领域的垄断地位。

司法部在起诉书中指控，谷歌非法维护其垄断地位的方式有：签订排他性协议，禁止预先安装任何与之竞争的搜索服务；通过捆绑和其他安排，迫使将谷歌搜索应用程序预先安装在移动设备的黄金位置，并且无论消费者偏好如何都不能删除；与苹果公司达成长期协议，要求谷歌成为苹果公司广受欢迎的Safari浏览器和其他苹果搜索工具默认的（事实上也是独家的）通用搜索引擎；利用垄断利润在设备、网络浏览器和其他搜索访问入口为其搜索引擎购买优惠待遇，创造一个持续的、自我强化的垄断循环。

对于美国司法部的指控，谷歌表示这项指控有严重瑕疵，表示用户使用谷歌是因为他们的选择，而不是因为被迫使用或者因为没有其他替代品。谷歌表示，如果政府胜诉，用户将更难获得优秀的搜索工具和平价智能手机服务。

谷歌认为，公司为消费者提供了有用和有益的服务，谷歌面临的竞争不断增大，公司也采取了创新措施帮助人们更好的生活。而且，谷歌为消费者提供了免费的服务。不过，有观点指出，虽然谷歌为消费者提供的服务不收取费用，但却经常利用消费者的信息来为其搜索广告服务。

与22年前美国政府对微软的反垄断起诉类似，当时微软Windows操作系统当中也预装了大量对其有利的其他产品。但谷歌认为，目前的情形已经与上世纪九十年代有很大不同，那时消费者更换电脑服务费时费力，但如今要想更改预装的设置非常便捷。谷歌表示，其服务帮助降低了智能手机的成本，同时在智能手机上预装谷歌搜索功能并不妨碍消费者使用其他搜索引擎。

根据eMarketer的数据，到今年年底，谷歌在美国数字广告市场所占的份额将达到29%，排名第一；排在第二的是脸书，市场份额将达到24%；亚马逊排名第三。不过，在搜索广告领域，谷歌所占的市场份额可能要高达75%。

美国司法部认为，谷歌的垄断地位限制了竞争者进入市场，也令广告商面临有限的选择，利益受损。

由于美国司法部和联邦贸易委员会一直都在对苹果、亚马逊和脸书等大型科技公司进行调查，外界猜测这宗案件可能只是政府采取其他重大反垄断行动的序幕。美联社推测，接下来美国司法部可能对包括苹果、微软和脸书在内的其他大型科技公司提起诉讼。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)