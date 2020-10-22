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联合国贸发会议：全球贸易年跌幅将逾7%

2020年10月22日08:06  来源：经济参考报
 

　　联合国贸易和发展会议（贸发会议）21日发布的全球贸易季度报告显示，全年平均贸易额与去年相比将减少7%至9%左右，且受新冠肺炎疫情影响仍具有较大不确定性。报告特别指出中国表现将会一枝独秀。

　　报告指出，今年第三季度全球贸易额与去年同期相比减少5%，与第二季度19%的下降相比出现小幅反弹，但仍不足以重回增长区间，各国之中仅中国一枝独秀，实现了近10%的同比增长。

　　贸发会议表示，初步预计今年第四季度全球贸易额同比降幅将进一步收窄至3%，全年平均贸易额与去年相比将减少7%至9%左右，但这一预测数字仍然存在不确定性，取决于疫情的发展走向，以及未来数月内的经济活动情况。

　　报告着重指出中国引人瞩目的贸易复苏。在今年年初受疫情影响出现下滑之后，中国的出口在第二季度止跌企稳，并在第三季度强势反弹。与其他经济体不同，中国的进口数据也在七八月间趋于稳定，并在九月取得13%的增长。

　　数据显示，发展中国家的贸易降幅从第二季度的-18%减少为七月的-6%。

　　贸发会议指出，今年第二季度，国际贸易因新冠肺炎疫情受到严重冲击，全球所有区域均未能幸免，但西亚和南亚的跌幅最为严重，进出口额分别回落了35%和41%。截至七月，除东亚以外的全球各区域贸易下滑仍然十分严重。

　　报告显示，目前全球在能源和汽车领域的贸易额仍然显著低于2019年的水平，但另一方面，居家办公设备和个人防护用品的需求增加则推动了通讯、办公、纺织和服装行业贸易的强劲增长。

　　报告指出，自今年四月以来，包括个人防护用品、消毒产品、诊断器具、呼吸机和其他医疗器械在内的防疫用品贸易增幅超过50%，但从中获益的主要是富裕国家居民。

　　数据显示，自新冠肺炎疫情暴发以来，高收入国家居民每月的人均医疗产品进口增加额为10美元，中等收入国家1美元，而低收入国家仅为0.1美元。总体来看，高收入国家与防疫相关的医疗用品人均进口额比低收入国家高出约100倍。

　　贸发会议指出，与医疗产品和个人防护用品相比，疫苗对于生产和运输能力的要求更高，大多数低收入国家无法在国内自行生产，对进口的依赖程度更高，因而，未来富裕和贫穷国家在新冠疫苗获取方面的差异将更加严重。

　　由于六月起世界范围内疫情感染情况有所改善，加上预计2021年的疫情反弹将较为温和，世界贸易组织（WTO）本月稍早上调了对今年商品贸易的预测值。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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