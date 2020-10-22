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全球半数工作5年内将由机器完成

袁原

2020年10月22日08:06  来源：经济参考报
 
原标题：全球半数工作5年内将由机器完成

　　世界经济论坛预测，全球约半数的工作任务到2025年之前将由机器完成，但技术变革也将在一些行业催生新的工作岗位。

　　英国广播公司20日报道，世界经济论坛调查全球300家大型企业后得出上述结论。接受调查企业在世界各地雇工共计800万人。

　　调查显示，目前所有工作有三分之一由机器完成，但到2025年将超过半数。届时，机器人将取代2000万个工厂工作岗位。受调查雇主中，逾半数表示将加快自动化进程，43%预计会因技术进步裁员。

　　世界经济论坛的调查报告说，正兴起的“机器人革命”对不同工种影响不一，低收入、职业技能水平低的就业者受影响最严重。受威胁最严重的工作包括简单重复劳动，比如简单的行政工作、体力工作以及数据处理工作。

　　与此同时，这场变革还将创造9700万个工作岗位，主要集中于护理、大数据和绿色经济等产业。涉及广告、传媒等依赖人工力量的工作将产生新的就业机会。

　　世界经济论坛的报告说，新冠疫情加速了企业自动化进程，就业者目前面临疫情削减劳动岗位和机器人“抢工作”的双重挑战。（袁原）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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