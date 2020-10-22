全球半数工作5年内将由机器完成

世界经济论坛预测，全球约半数的工作任务到2025年之前将由机器完成，但技术变革也将在一些行业催生新的工作岗位。
英国广播公司20日报道，世界经济论坛调查全球300家大型企业后得出上述结论。接受调查企业在世界各地雇工共计800万人。
调查显示，目前所有工作有三分之一由机器完成，但到2025年将超过半数。届时，机器人将取代2000万个工厂工作岗位。受调查雇主中，逾半数表示将加快自动化进程，43%预计会因技术进步裁员。
世界经济论坛的调查报告说，正兴起的“机器人革命”对不同工种影响不一，低收入、职业技能水平低的就业者受影响最严重。受威胁最严重的工作包括简单重复劳动，比如简单的行政工作、体力工作以及数据处理工作。
与此同时，这场变革还将创造9700万个工作岗位，主要集中于护理、大数据和绿色经济等产业。涉及广告、传媒等依赖人工力量的工作将产生新的就业机会。
世界经济论坛的报告说，新冠疫情加速了企业自动化进程，就业者目前面临疫情削减劳动岗位和机器人“抢工作”的双重挑战。（袁原）
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】