5G商用“年报”成绩单亮眼 持续释放潜力可期

当前，5G作为新一代信息通信技术，已成为实现万物互联的关键信息基础设施。根据全球移动供应商协会（GSA）统计，截至2019年底，全球119个国家或地区的348家电信运营商开展了5G投资，其中61家电信运营商已经推出5G商用服务。研究报告建议，各国应加大支持性政策力度，以帮助移动运营商在全球范围内释放5G潜力。

为新基建加速

10月14日至16日在北京举行的“2020年中国国际信息通信展览会（PT展）”是一场5G创新应用的“盛宴”。在去年的PT展上，工信部与中国电信、中国联通、中国移动、中国铁塔一同宣布启动5G商用。一年之后，5G在国内的发展及应用发生了巨大变化。

5G+云网融合、AI大数据、5G+工业互联网……作为国家信息化建设的“排头兵”，中国电信依托强大的网络基础，以大数据、云计算等技术为新基建加速。在云网融合方面，中国电信拥有以贵州、内蒙古为核心节点，“2+4+31+X”的云网融合资源布局，是国内分布最广、节点最多的云，天翼云3.0承载了全国70%的互联网内容，拥有全球最大的IDC网络。在5G+工业互联网方面，中国电信2019年牵头中标1个工信部工业互联网创新发展工程项目；参与打造北仑模具等10个区域级工业互联网平台；在吉利、杭叉等龙头企业探索十余个5G+工业场景应用。

从5G专网运营服务平台、5G端到端切片及智能化运营能力体验、5G智慧大应急、沃智护防疫登记管理系统到5G+AR文旅，通过一个个实际的应用场景，中国联通展现了5G商用带来的效率变革。以智慧大应急管理系列产品为例，该产品通过构建“平台+应用+服务”的自主产品及服务体系，大大提高响应速度。去年，基于5G智慧大应急的中国联通卒中专向急救车“5G+移动卒中单元”已在冬奥会崇礼赛区、张家口市区、北京三地实现了全国首个基于5G技术的车载CT移动急救车的应用落地及相关应急救援演练，可为重大活动提供可靠的医疗应急保障。

5G已成为助推新旧动能转换、促进经济高质量发展的强力引擎。中国移动正以“5G 网络建设主导者、5G 融入百业推动者、5G服务大众先行者”的角色发挥作用。中国移动全面实施“5G+”计划，通过推进5G+4G协同发展、5G+AICDE（人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算）融合创新、5G+Ecology生态共建，实现5G+X应用延展。截至目前，中国移动已建设5G基站近30万座，5G商用城市超过340个，服务5G套餐用户达8400万户，5G专利超1800个。

今年以来，中国铁塔克服疫情、汛期影响，与电信央企密切协同，全力推动5G集约高效建设，截至目前，已建设5G站址50多万个，97%的5G站通过共享存量改造满足，新建地面站址中，25%共享利用社会资源，有效节约了行业投资成本，提升了5G规模部署效率。

根据工信部统计数据，截至目前，我国已建成5G基站超60万个，5G连接数达到1.5亿，均居全球首位，提前完成今年5G建设目标。

值得一提的是，共建共享在推动5G快速组网方面发挥着至关重要的作用。中国电信与中国联通在全国范围内合作共建一张5G接入网络，而中国移动也携手中国广电就5G共建共享达成合作。同时，中国铁塔统筹三家电信企业充分利用社会资源进行5G通信基站的选址与建设工作。

支撑数字化转型

世界银行研究表明，宽带普及率每提升10%，将带动GDP增长1.38%。国际咨询机构IHS Markit预测，到2035年，5G将在全球创造13.2万亿美元的经济产出，以及2230万个就业机会。

根据GSMA移动智库的数据，到2025年，5G将占全球连接的20％，在亚洲、北美洲和欧洲的普及率尤其强劲。预计2020年至2025年，全球运营商将在移动资本支出上投资约1.1万亿美元，其中约80％将用于5G网络。

GSMA智库预计，到2025年全球5G连接数将达17亿，其中亚太地区占比最高。基于中国5G的快速推出及较高的使用率，2020年中国5G连接数比GSMA之前的预测增加1660万 （18%）。

推动提速增效

GTI与GSMA合作的最新研究报告显示，各国必须加大支持性政策力度，以帮助移动运营商在全球范围内释放5G潜力。

韩国5G﹢战略委员会4月8日发布了《5G﹢战略发展现状及未来计划草案》。为培育5G﹢战略产业，韩国政府将投入6500亿韩元（约合5.3亿美元）预算资金，挖掘和推广融合服务，加快监管创新和成果产出，同时建立定期检查的评估体系。该草案从建立设备领域的市场地位、支持基础产业和技术发展三方面阐述了2020年主要推进内容。其中包括，韩国将于年内在地铁和百货商店等2000多个设施和建筑中实现5G室内覆盖；实现5GSA商用，并开始建设28GHz毫米波5G网络；保持超过20%的全球5G网络设备市场份额；计划建立200个5G智能工厂。此外，韩国还将推进5G-NR-V2X（版本16）的标准化工作，并以2027年后实现完全自动驾驶商用化为目标，确保核心技术的开发。

美国信息技术与创新基金会（ITIF）近日发布《美国5G和未来无线创新的国家战略》指出，5G将在未来几十年推动经济增长，美国需要一个全面的战略来确保5G网络稳健部署和应用安全，还应促进未来几年的无线创新。报告建议，美国在政府协调、国际合作、支持持续的无线技术研发、支持5G 需求侧发展、改变5G设备安全方案、加快网络部署等方面加大力度。

日本总务省4月8日发布了《Beyond 5G推进战略纲要（草案）》，目的是快速且顺利地推进Beyond 5G以及强化日本Beyond 5G的国际竞争力。具体目标是，实现包括软件在内的Beyond 5G基础设施约30%的市场份额，同时增强利用Beyond 5G作为平台的设备和领域的国际竞争力。日本计划在2025年逐步建立基本技术，并通过3GPP等对其进行标准化，将在2030年实现电信运营商和制造商的Beyond 5G服务。日本总务省还提出，到2030年，将Beyond 5G相关领域的日本企业专利份额提高至10%以上。

芬兰的《2025年数字基础设施战略》，旨在顺应5G、人工智能、物联网等全球发展趋势，支持和推动国家建设。它以5G和光纤等配套设施为重点，实现服务和业务的数字化，制定积极、渐进的频谱政策，推动性价比高的网络建设，加速其自动化、机器人化和实时经济数据的应用进程。比如，为5G分配合适的频谱、以符合成本效益的方式建设电信网络、根据“一站式”原则简化网络许可程序、支持研究和创新等。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)