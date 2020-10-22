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三季度数据面面观：线上消费助力经济复苏

王晶晶

2020年10月22日08:19  来源：中国经济时报
 
原标题：消费增速持续回升 线上消费助力经济复苏

　　三季度数据面面观 本报记者 王晶晶

　　10月19日，国家统计局发布的数据显示，前三季度，社会消费品零售总额273324亿元，同比下降7.2%；其中三季度增长0.9%，季度增速年内首次转正，最终消费支出对经济的拉动为1.7个百分点。

　　消费延续回升态势

　　国家统计局数据显示，今年9月份，社会消费品零售总额35295亿元，同比增长3.3%，增速比8月份加快2.8个百分点，连续2个月增长。

　　中泰证券研究所首席分析师杨畅对中国经济时报记者分析，前三季度，消费延续了回升态势。必需消费品中，粮油食品、饮料、日用品、中西药品同比增长7.8%、22%、10.7%、9.6%，较上个月同步回升。同时，可选消费品消费普遍回升，且保持较快增长，诸如化妆品、金银珠宝和汽车等在9月份都实现了两位数增长。

　　另外，在实物消费保持较快增长的同时，服务消费也在增长，住宿、餐饮等近几个月呈现恢复态势，降幅连续几个月收窄，正在慢慢接近正常水平。杨畅认为，由于2019年四季度消费基数明显抬高，未来消费同比增速或存在一定压力。

　　线上消费快速增长

　　线上消费保持快速增长。今年1—9月份，全国网上零售额80065亿元，同比增长9.7%，比1—8月提高0.2个百分点。

　　值得关注的是，疫后以互联网经济为代表的新动能逆势成长，网上购物、直播带货这些新业态、新模式持续火热，在线办公、远程问诊、在线教育等新兴需求旺盛。

　　国家职业教育研究院电子商务行业分院副院长、商务部研究院电商专家李建华对本报记者表示，前三季度，我国网上零售持续增长，助力经济复苏，主要有以下几方面原因。

　　一是受疫情影响，“非接触经济”成为新的增长点，催生了线上消费需求。消费者足不出户就可以通过网络满足基本需求，让网络消费成为消费者的标配和新的消费习惯，激发了消费新动能。

　　二是传统企业转型升级，促进线上线下融合发展，激活消费新市场。以餐饮企业为代表的服务性行业，纷纷借助网络开展外卖业务，加快业务复苏，开辟新的业务增长点；大量制造业企业加快“触网”，促进了“数字化”的进程，积极拓展线上销售渠道，实现“两条腿”走路，让企业走得更稳、更远，从而实现产业升级和高质量发展。

　　三是外贸企业出口转内销，丰富国内市场的供给，激发新消费需求。电商平台纷纷开辟线上专区，助力外贸企业搭建线上销售体系，满足了消费者多元化的消费需求，增强了平台的竞争力。

　　四是以大数据、云计算、人工智能为代表的新一代信息技术的普及和应用，让新模式蓬勃发展、新业态层出不穷，也让线上经济迎来更大发展空间。直播电商如火如荼的发展，创造了商品和服务新的增长点。

　　农村电商促消费成效明显

　　在互联网零售方面，农村电商一直保持较快发展态势。

　　随着直播带货成为电商发展的“新引擎”“新标配”，助力家乡经济相关的直播带货也火了起来。在促进消费的同时，更是带动了乡村经济的发展。

　　根据商务大数据监测，今年前三季度，832个国家级贫困县实现农产品网络零售额264.2亿元，同比增长48.1%。截至9月底，国家级贫困县网络电商总数达到305万家，较6月底增加19.5万家，增长16.3%。受访专家表示，农村电商在促消费、助力农产品销售方面发挥了积极的作用。数据显示，今年上半年，电商直播超1000万场，活跃主播数超40万，观看人次超500亿，上架商品数超2000万。

　　李建华建议，如今，农村电商的内涵和外延进一步丰富，在促消费方面，农村电商应不仅仅局限于工业品下行和农产品上行。区域内的“农产品平行”和“小循环”对于小而美的农产品的销售同样具有价值；本地生活服务电商，可以满足农村居民的需求，进一步释放乡村消费潜力，同样也是农村电商的服务重点；发展旅游电商，侧重“人的流动”，进而带动“物的流动”，发展“后备箱经济”，也应作为农村电商的发力点。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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