IMF报告称亚太地区经济开始复苏但不均衡

中新社华盛顿10月21日电 (记者 沙晗汀)国际货币基金组织(IMF)当地时间21日发布的《亚太地区经济展望》报告说，亚太地区经济已开始从疫情造成的衰退中复苏，但各经济体复苏速度不一。
报告认为，亚太地区经济在今年第三季度已开始复苏，但因地区内各经济体状况不同，复苏速度不一。IMF预计2020年亚太地区经济或萎缩2.2%。其中，发达经济体萎缩4%，新兴市场和发展中经济体萎缩1.6%。中国因第二季度经济实现强劲复苏，全年有望增长1.9%，将是主要经济体中今年唯一实现正增长的经济体。
IMF预计亚太地区2021年经济将实现6.9%的增长。其中，发达经济体增长2.8%，澳大利亚、日本、韩国分别增长3%、2.3%、2.9%。新兴市场和发展中经济体增长8%，中国和印度分别增长8.2%和8.8%。但即便如此，到2021年底的经济产出将仍低于疫情暴发前的预测。
报告还说，亚太地区首先经历了新冠疫情危机，多个经济体也率先从危机中复苏，这些国家的成功经验值得世界学习。第一，在感染率较低时尽早采取公共卫生应对措施以拉平疫情曲线。第二，只有当疫情得到控制，并且在解封后继续采取相应政策(例如检测和接触追踪)的情况下方可放松防控措施。第三，亚太多国实施了大规模经济刺激措施，对降低经济成本和实现复苏至关重要。(完)
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