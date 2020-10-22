31省份前三季度居民收入榜 京沪人均可支配收入超5万

中新网客户端北京10月22日电(记者 李金磊)“双11”马上就要来了，在“剁手”之前先来看看自己钱包里的钱够不够。
国家统计局日前发布31省份前三季度居民人均可支配收入。哪里的人收入最高？你的收入是什么水平？一起来看看。
31省份前三季度居民人均可支配收入。来自国家统计局
京沪前三季度人均可支配收入超5万元
居民可支配收入，指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。
哪里的人收入最高？数据显示，前三季度上海居民人均可支配收入54126元，位居榜首，“魔都人”挣钱能力真不是盖的。
北京居民人均可支配收入51772元，位居第二。上海和北京也是仅有的前三季度居民人均可支配收入突破5万元大关的两个地区。
上海和北京的居民收入水平遥遥领先，因为位居第三名的浙江，居民人均可支配收入才刚刚突破4万元大关，达到40121元。
身为GDP总量榜首的广东，前三季度居民人均可支配收入32034元，位居第六；而GDP总量第二的江苏，以32667元排在第五名。“苏大强”在居民收入方面比“粤老大”略胜一筹。
9省份前三季度人均可支配收入超全国水平
国家统计局数据显示，前三季度，全国居民人均可支配收入23781元。
从各地的居民人均可支配收入数据来看，上海、北京、浙江、天津、江苏、广东、福建、山东、辽宁这9个省份的前三季度居民人均可支配收入超过了全国平均水平。
居民收入实际增速转正，你会报复性消费吗？
今年以来，受到新冠肺炎疫情的冲击，居民收入一度出现了负增长。不过，前三季度居民收入有一个明显的变化，那就是实际增速转正了。
国家统计局数据显示，前三季度全国居民人均可支配收入23781元，实际增速由上半年的下降1.3%转为增长0.6%，年内首次转正。
不仅是全国居民收入实际增速转正，多省份的居民收入实际增速也是纷纷转正。如，北京前三季度居民人均可支配收入51772元，同比增长2.4%，扣除价格因素，实际增长0.2%，比上半年提高0.9个百分点。
福建前三季度居民人均可支配收入28771元，扣除价格因素实际增长0.6%，年内首次转正。
居民收入增长，是消费的基础和支撑。从居民人均消费支出来看，最能挣钱的上海人也最能花钱，前三季度上海居民人均消费支出达到30695元，是全国唯一突破3万元的地区，为全国最高。
前三季度你的收入有多少？准备好“双11”报复性消费了吗？(完)
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