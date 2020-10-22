发改委：督促指导各地落实好特大型安置区易地扶贫搬迁后续扶持方案

人民网北京10月22日电（许维娜）据国家发展改革委消息，目前，“十三五”易地扶贫搬迁建设任务全部完成，960多万贫困搬迁群众已乔迁新居，后续扶持政策体系逐步建立，绝大多数搬迁群众已实现脱贫。

据统计，全国已建成集中安置区约3.5万个，其中，安置规模达万人以上的特大型安置区有70个，安置贫困群众105万人，分布在贵州、广西、云南、陕西、四川、新疆等10个省区。这些特大型安置区主要分布在县城和地级市所在地，就业需求高度集聚、社区管理难度大，是巩固易地搬迁脱贫成果、实现后续发展的难点部位。

今年以来，国家发展改革委瞄准难点部位、压紧压实相关省份工作责任，印发《关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神决战决胜易地扶贫搬迁工作的通知》，督促指导有关省份对万人以上特大型安置区抓紧制定实施后续扶持专项方案，统筹整合省级相关部门政策资源予以帮扶，一揽子解决产业就业、社区管理、社会融入等后续发展问题，确保每个安置区、每名搬迁群众都能获得及时有效的帮扶。

各地快速行动，创新政策和工作举措，拿出实招硬招予以支持。目前，贵州、广西、云南、陕西、甘肃、四川、新疆、湖北、河南等10个省区为70个万人以上的特大型安置区逐一制定了帮扶工作方案。

其中，贵州对全省安置万人以上的安置区搬迁群众所面临的产业培育、就业帮扶、社区治理、社会融入等民生难题进行了全面梳理，建立和完善安置区搬迁群众后续扶持帮扶长效机制，夯实帮扶工作基础；

云南高度重视，精心谋划，按照“县级编制、州市初审、省级审定”的步骤，压实工作责任，组成评审专家组对全省19个安置区帮扶实施方案进行优化和修改完善，提高帮扶方案科学性、可行性；

广西在制定帮扶方案时，将后续扶持工作细化为验收入住、教育医疗保障、社区服务、产业扶持等12项内容，自治区发展改革、扶贫、人力资源与社会保障、住房与城乡建设、教育等部门分别负责至少一个安置区，成立帮扶工作组，定向、定期开展帮扶；

新疆压紧压实工作责任，要求相关部门结合工作职责，列出任务清单，明确工作任务、实施项目和完成时限，定期通告工作进度，分析存在问题，及时研究解决；

甘肃古浪县黄花滩安置区帮扶方案，围绕建设富民产业、产业区基础设施配套、基础设施和公共服务、技能培训和就业服务、社区管理和基层组织等五个体系持续发力；

陕西围绕补齐设施短板、发展配套产业、促进就业、保障群众权益和社区治理及群众融入等五个方面，为2个万人安置区列出24项后续扶持任务的“责任清单、任务清单”，明确完成时间节点，进一步提升工作实效。

国家发展改革委表示，下一步将协调有关部门进一步加大后续扶持政策支持，督促指导各地全力落实好特大型安置区易地扶贫搬迁后续扶持方案，结合实际细化落实帮扶举措，不断巩固搬迁脱贫成果，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。

(责编：许维娜、乔雪峰)