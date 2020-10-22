创新驱动、探索不止 国产智能手机助力“行走两亿年”大型科考

2亿年前，南北羌塘的碰撞事件是如何发生的？2.65亿年前，大冰期结束后的南半球海底世界是什么样子的？4亿多年前，角石是如何捕食并称霸海洋的……

近日，“行走两亿年”科考队员穿越冰川、湖泊、雪山、戈壁“生命禁区”，深入5000米高原38天，探索地球生命演化的自然规律，行走4000公里，找寻两亿年前远古生物的历史足迹。

青藏高原，平均海拔超过4000米，面积超过250万平方公里，被誉为地球“第三极”。了解青藏高原的前世今生，对于了解古生物资源、矿产资源分布等具有重要的意义。同时，队员们在科考过程中也展现出了勇于探索、不怕吃苦的精神。

100米，爬了2个半小时

“挺难爬的，确实比较危险，最陡的地方七八十度，直直的爬上去。以为爬了200米，实际上GPS测了只有100米，我们花了2个半小时。”在海拔4600米的藏荣玛乡，为了踏勘地质图上的奥陶纪和泥盆纪地层点位，“行走两亿年”科考队员郄文昆和罗茂手脚并用，爬上了高耸山体。

科考不单单考验的是专业的化石挖掘和后续科研，也考验着每一个科学家的身心，野外生存等技能也必不可少，要懂得行进的技巧、扎营的学问以及取水的秘诀，还要面对各种各样突发的状况。

然而记者注意到，在看到自己研究领域的化石发现时，科考队员的每一个人都非常激动，像如获至宝一般的细细研究化石并且标记符合保存下来，小块的会随行带走，大块的做好标记后会由后续部队来拉回，这些都是后续科研的重要依据。

“这是我第一次去西藏，以前对于西藏的认识非常简单，只知道西藏有壮美的自然风光和厚重的历史文化底蕴。这一次的科考让我知道了青藏高原是一个大型的天然的自然科学实验基地，青藏高原是一本永远都读不完的百科全书，这里有无数的未知的知识我们去探索。”一位首次参加青藏科考的队员向记者表示。

据了解，这一次科考的收获很大，科考中已经测量了多个剖面并采集了大量的化石以及岩样，科学研究和科学普及都有收获，在羌塘无人区进行地层古生物科考实属难得。

当前，新技术的发展也给众多科考项目的进行带来了积极变化。

“行走两亿年”科考队员张华向记者介绍：“这是我们记录野外路线的一个工具，通过这个软件，所有点都有经纬度信息，每一个点都有照片。以前，我们都是用老三样：锤子、罗盘、放大镜，现在有了更多智能工具，给科考工作的效率带来了很大提升。”

值得关注的是，国产智能手机品牌iQOO此次也作为了“行走两亿年参与者”与新京报我们视频联手，同科考人员一起深入藏地，将科考过程进行全景纪实，并成为了“行走两亿年”大型策划科考报道重要工具。

15分钟，充到100%

能够作为“行走两亿年”大型科考报道的重要工具，iQOO 5 Pro被寄予厚望，在无人区恶劣的使用环境下，更是对iQOO 5 Pro提出了严峻的考验。

实力铸就成功。10月19日，探索世界“第三极”科考Vlog的顺利上线，则表明iQOO 5 Pro交上了一份满意答卷。作为重要参与者之一，iQOO 5 Pro为本次“行走两亿年”项目报道提供了重要助力，并得到了项目科考团队的赞赏和认可，也让更多网友“大开眼界”。

通过采访，记者发现，iQOO 5 Pro从充电性能和精锐品质两个方面给科考队员们留下了深刻的印象，也带来了很好的使用体验。

首先，是充电性能。据介绍，iQOO 5 Pro手机15分钟就可以充至100%电量，通过快速回血可以让手机随时可用，不会因为需要充电而耽误时间。

随着现代人对于手机使用率不断升高，电量不够用的问题也随之而来，快速充电的实用性和重要性也逐渐增强，尤其像科考一类需要长时间在户外进行工作的情况下，快充显得尤为重要。据了解，此次参与“行走两亿年”科考报道的手机型号为iQOO 5 Pro，搭载了120W 超快闪充技术，通过了德国莱茵T?V安全快充认证，并配备6C高倍率电芯，高达98.5%的高转化率双电荷泵技术，以及创新的MTW阵列式极耳结构。

“快充是全行业都在尝试挑战的用户场景，但除了‘快’，温升体验、充电全方面保障甚至是长期体验的稳定，都是更为重要的指标。比如说如果放开了温度控制，我们可以做到更快。但消费者的体验是我们最重视的事，以此为约束，我们控制在了这个速度，实现了充电速度和温升的均衡控制。”iQOO相关负责人表示。

其次，是精锐品质。不管是烈日骄阳下还是寒冷环境，都可以正常使用。在此次科考中，无论是手机本身，还是影像拍摄、导航、指南针等功能在高海拔环境下也都正常使用，提高了工作稳定性。

据了解，iQOO 5 Pro所搭载的骁龙865旗舰处理器、LPDDR5 内存和 UFS3.1 存储组成“铁三角”组合，在性能上保持稳定表现。这就为手机在“行走两亿年”科考报道中使用时提供了稳定的性能支撑，没有影响工作。

总的来说，本次探索世界“第三极”科考Vlog能够完美上线，iQOO 5 Pro提供了重要助力，也向公众展示了该机的精锐品质，或许这也是本次“行走两亿年”科考报道工作选择iQOO 5 Pro的重要原因之一。

中国智造，让世界看见

对于与此次与“行走两亿年”大型科考的合作，iQOO上述负责人表示，iQOO的探索精神与科考队是一致的，因此才有了这次的合作机会，这样的探索精神，也给中国智能手机的制造奠定了思想基础。

当前，国产智能手机作为中国制造、甚至是中国智造的代表，正在逐步获得全球更多消费者的认可。今年2月的一份统计数据指出，2019年全球智能手机出货量排名中，国产厂商的表现尤为出色，出货量前十名的榜单中，国产厂商占据了七位，其中，iQOO 5的母品牌vivo位列第六。

据了解，iQOO作为vivo旗下的子品牌，其闪充技术离不开vivo的持续投入、锐意创新以及对消费者需求的把控。

早在2013年，vivo就开始在闪充技术上布局。2015年11月，vivo第一款快充机型Y35量产；2018年6月，搭载高效率电荷泵充电技术方案的NEX第一代量产；2019年3月，iQOO第一代搭载44W双半压方案亮相市场；2019年6月，vivo在上海MWC上展示了120W超快闪充的概念机。

今年7月11日，vivo召开了120W 超快闪充技术沟通会，正式发布了120W 超快闪充技术。8月17日，搭载120W 超快闪充技术的全新旗舰手机iQOO 5系列正式发布。

同时，vivo和iQOO还一直致力于快充生态的建设：一方面是以手机产品为核心，构建充电宝、车充、快充数据线等配套外设，满足消费者多场景应用的需求；另一方面是与行业共同建立统一融合的快充标准，让消费者有更多机会可以更方便地享受到超快闪充带来的体验。

从无到有、不断探索、奋勇向前，是我国在复兴道路上一直在坚持做的事，也是国产智能手机跻身世界前列所做的事。“‘探索’的精神是民族品牌都要坚持的，iQOO坚持的‘探索之悦’，正与这种精神所契合。”上述负责人称。（记者夏晓伦）

资料来源：新京报“我们视频”

(责编：夏晓伦、乔雪峰)