天猫双11启动预售 网商银行：商家预售当场就能拿到全款

10月21日，天猫双11启动预售。据了解，对中小商家来说，今年预售最大的不同，就是实现账期自由。虽然消费者还没有付尾款，但是商家却已经拿到了全款，全款由网商银行垫付。
天猫母婴类目商家王凯乐表示，“昨天一天，我们参加双11预售，消费者付了5万定金，但是我实际上已经拿到了50万全款，太方便了，要是在去年，我起码要多等20多天，11月中旬才会拿到钱。”
为了保护消费者权益，只有消费者确认收获，卖家才能拿到货款。可是双11进货量大，卖家的钱都压在货上了，资金压力大。调查显示，近九成义乌商家表示会受到账期拖累，希望早点拿到货款。就在双11开始时，义乌17家行业协会的百名中小商家，联合发出倡议书，号召双11消费者今年收货后，尽快点击“确认收货”。
（图：义乌17家行业协会联合发起的双11 “早点收货”倡议书）
针对这一倡议，支付宝官方回应，网商银行已推出“负账期”举措，消费者参加双11预售支付定金，商家就能收到网商银行垫付的全款，账期缩短20多天。预售第一天结束，已有近2万商家提前收款，实现了“账期自由”。 网商银行方面称，预计今年双11期间将为商家垫资超2000亿元。
早在今年3月疫情期间，为了缩短中小企业账期，网商银行就曾与淘宝做出“0账期”的决定，商家发货即可收到网商银行垫付的全款。
网商银行方面表示，当时，“0账期”帮助72万淘宝卖家受益，是商家最欢迎的举措。使用提前收款的淘宝商家，销售同比增长近20%，率先回暖，手里有了钱，生意周转相应更快速。
今年双11，为了支持许多中小商家，网商银行把疫情期间的0账期升级成“负账期”，不用等到发货，预售后就直接回款。
网商银行行长金晓龙表示：“资金是中小商家战斗的粮草，双11是承载商家们最大希望的回血主场，从0账期升级为负账期，我们希望包括义乌商家在内的500万中小商家，在今年双11没有账期负担。”
据悉，今天双11备货期间，商家已累计向网商银行贷款超过2600亿，同比去年增长35%。（许维娜）
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