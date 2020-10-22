中国手机品牌加速布局欧洲市场 成欧洲杯官方合作伙伴

近日，推迟了大半年的欧洲杯预选赛附加赛重燃战火，最后四张“门票”将于11月初全部产生，欧洲杯赛事再次成为了各方关注焦点。

众所周知，欧洲杯在全球都有着很大的影响力，因此也格外受到各方青睐。北京时间10月20日，vivo宣布成为未来两届欧洲杯官方合作伙伴，同时进入英国、德国、法国、西班牙、意大利和波兰六个欧洲国家，并推出了包含X51 5G在内的一系列智能手机和两款无线耳机。

vivo面向欧洲消费者推出了包含X51 5G在内的一系列智能手机和两款无线耳机。

体育运动，一直被认为是提高品牌知名度的有效途径，vivo携手欧足联，是其拓展欧洲市场业务的一次全新尝试。对此，vivo副总裁、欧洲市场总裁邓力表示：“vivo一直秉持‘做正确的事，把事情做正确’的理念，我们能够被全球超过3.7亿用户所喜爱，也有信心赢得欧洲消费者的信任。”

“走出去”助推产业链深度协同

当前，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是重塑我国国际合作和竞争新优势的战略抉择，是事关全局的系统性深层次变革。短期看，新格局有利于缓解疫情对企业造成的冲击；长远看，新格局有利于激活高质量发展的强劲内生动力。

中国企业发展壮大的过程，也是深度融入全球化、促进新发展格局形成的过程。从做大规模到做强做优，从模仿跟随到创新引领，从本土企业到全球企业，中国企业的高质量发展步伐也越走越稳健。

近日，中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2019年度中国对外直接投资统计公报》，2019年中国对外直接投资1369.1亿美元，流量规模仅次于日本，蝉联全球第二，存量保持全球第三。

当前，经济复苏成为各国的共同愿望。中国企业“走出去”正在为世界经济的恢复和提升提供源源不断的“燃料”。与此同时，中国企业的竞争力和话语权也不断增强，“走出去”更是企业增强自身发展实力的重要途径。

对此，vivo相关负责人介绍，公司正在不断加深全产业链在全球范围内的深度协同，促进全球资源整合统一，形成研发、生产、销售等多环节的规模效应。通过开展国际化经营，vivo将提升国际竞争能力，有助于在国际分工体系中占据有利地位。

业内认为，企业通过“走出去”，微观上能够提升经营管理水平和抗风险能力，推动产业结构升级和优化；宏观上实现产业链各环节区域分布的动态调整，在更广阔的空间进行产业结构调整和资源优化配置。因此，“走出去”不仅是企业自身发展壮大的内在要求，也是适应经济全球化趋势的现实选择。

全球化战略助力“走进去”、“融进去”

在印尼，vivo围绕文化古迹婆罗浮屠圣殿打造了一系列融合现代技术与古代文明的产品发布传播活动，在印尼民众中获得了极其热烈的反响；在印度，印度零售商讲究仪式感，vivo印度团队就会在生日、结婚纪念日等重要节日为他们家庭送上祝福和小礼物，让零售商真正感觉到尊重和关怀……

从“走出去”到“走进去”，企业需要将“功夫下在诗外”。由于不同国家在历史发展、文化习俗等方面存在较大差异，在合作中难免出现“水土不服”的情况。基于此，vivo面向海外市场提出“More Local，More Global”的战略，立足于中国市场，稳步拓展全球市场。

vivo上述负责人还表示，“作为一家坚持消费者导向的科技公司，我们相信只有当地的人才、伙伴，才最了解当地消费者的习惯和需求；而我们也希望通过与他们的合作，成为一家读懂当地特点、了解当地需求的‘本土企业’”。

“More Local，More Global”的全球化战略，让vivo真正地用本地化的思维、本地化的文化融合、本地化的管理，服务于本地化的消费者。

中国企业要开拓海外市场、实现长远发展，简单的“走出去”远远不够，必须“走进去”而且“融进去”。业内人士分析，“More Local，More Global”战略，助力vivo与海外市场建立交往、促进沟通，形成情感共振，是vivo实现“融进去”的核心。

据了解，目前vivo的业务已经拓展至亚洲、大洋洲、非洲和欧洲等地，向全球30多个国家和地区超过3.7亿用户提供优质的产品及服务。值得一提的是，vivo在东南亚市场表现尤为亮眼，2020年第二季度，vivo以21.2%和19.5%的市场份额分别位居印尼和泰国智能手机市场第一。vivo将成为一家拥有本土特质的全球化企业，从而变成了解、顺应当地形势，适应全球地区的企业。

同时，vivo 在海外覆盖了产品从研发、供应链管理，到生产与分销的全过程。目前，vivo已经生成了一套完整的自研自产体系，在全球的研发和生产布局包括汇聚了10，500多名研发人员的9个研发中心以及5大智能制造中心，具备每年近2亿部智能终端的制造能力。

践行“本分”价值观拓展欧洲市场

据了解，从2017年在俄罗斯卖出第一部手机开始，vivo便开启欧洲市场的征程。2019年11月25日，vivo于德国杜塞尔多夫建立了vivo欧洲总部。在全球化进程中，vivo坚持“More Local，More Global”战略引领，践行“本分”价值观，“埋头种因，果水到渠成”。

邓力表示：“vivo旨在融入欧洲，期待和欧洲本土的优秀企业、人才合作，最终达到和谐共融的结果。”针对欧洲市场本地化发展部署，vivo已经通过一系列举措扎实稳步推进。

记者了解到，对于欧洲消费者，vivo欧洲团队对客户和品牌进行广泛的研究并分析调研信息，以确保充分了解欧洲客户的需求和生活方式。

此次面向欧洲市场推出的X系列及Y系列产品就以领先技术为欧洲消费者带来了很好的美学、摄影以及快充体验。vivo还为面向欧洲市场的手机搭配了纯净、极简版本的安卓操作系统，保留了欧洲消费者熟悉的应用与软件服务，充分考虑当地消费者的使用习惯与精细化需求。此外，在尊重个人数据隐私与安全方面，vivo遵从所有适用的国家和地区网络安全和隐私保护法规，保护最终用户的个人数据及隐私。。

对于欧洲团队布局与人才建设，vivo表示始终尊重人才多样性、团队文化多元性，在德国杜塞尔多夫欧洲总部有一支来自16个国家的团队，团队成员均拥有成熟的个人经验与本地化见解。

对于欧洲当地合作伙伴，vivo表示已经与区域伙伴公司建立起稳固的合作关系，成为联系密切的命运共同体，他们将与本地市场的重要伙伴开展合作，与vivo一起从始至终覆盖产品从供应链到终端分销的一切，从而为终端消费者带去优质的产品与体验。

邓力表示：“区域伙伴公司能够基于对本地消费者、合作伙伴的理解，提供出最好的本地化服务。在我们共同认可的价值观指导下，通过长期合作，vivo将逐渐成为令消费者更加信任的品牌。”

业内人士分析认为， vivo此次在欧洲市场的布局时机好、方向很明确、底盘筑得牢，这也得益于其在前期准备和未来规划方面扎实努力。据介绍，vivo还计划明年进一步拓展至中欧及东欧市场，通过与电信运营商和零售商建立起紧密、牢固的合作，更好地融入当地市场。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)