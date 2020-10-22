海关总署开展“903”打击边贸渠道水果走私集中收网行动

人民网北京10月22日电 （孙阳）10月20日凌晨，根据“国门利剑2020”专项行动总体部署，海关总署缉私局组织指挥南昌、长沙、广州、深圳、拱北、南宁、重庆、贵阳、成都、昆明等10个直属海关缉私局，共出动警力618名，分成113个行动小组，分别在南宁、凭祥、昆明、天保、河口、景洪、勐腊、重庆、广州、深圳、江门、东莞、长沙、怀化、成都、贵阳等地同步开展“903”打击边贸渠道水果走私集中收网行动。

截至20日上午12时，海关缉私部门已刑事立案24起，行动共抓获水果走私犯罪嫌疑人81名，打掉边贸渠道水果走私通关团伙7个，国内货主团伙18个，冻结涉案账户61个，查获走私赃款2155.8万元，现场搜查水果仓库、水果集散地16个。经初步查证，涉案团伙自2015年至今涉嫌走私进口火龙果、龙眼等水果货值40.6亿元。在此次行动中，昆明海关缉私局还抓获2名非法入境的越南籍人员，现场查扣疑似军用子弹28发、烟雾弹1枚。

经查，为牟取非法利益逃避海关监管，多个涉案国内货主在境外采购水果后没有通过正常的国际贸易方式申报进口，而是交由以王某某、柯某某为首的边贸走私通关团伙，在广西、云南等边境口岸，以伪报原产地、低报价格的方式将境外水果通过边境小额贸易方式申报进口，或以伪报贸易性质的方式将本应以一般贸易方式申报进口的水果等食品假借边民互市渠道走私进口，再运往重庆、广州、深圳、长沙、成都等地销售牟利。

目前，案件仍在进一步侦办中。

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