《出口管制法》12月起施行 商务部将适时发布出口管制清单

人民网北京10月22日电 （栗翘楚）近日，十三届全国人大常委会第二十二次会议通过了我国首部《出口管制法》，并将于12月1日正式生效。其中明确“对任何国家或地区滥用出口管制措施危害中国国家安全和利益，中国可根据实际情况对其对等采取措施。”10月22日，商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰对此表示，《出口管制法》对出口管制范围、管制制度、管制措施以及加强国际合作等都作出了明确规定。商务部将根据法律规定，进一步完善并适时发布管制清单。

高峰介绍，实施出口管制，是国际上履行防扩散等国际义务通行的做法。自上世纪九十年代末以来，为履行相关国际义务，我国先后制定了监控化学品管理条例、核出口管制条例、核两用品及相关技术出口管制条例等6部有关出口管制的行政法规，形成了覆盖核、生物、化学、导弹以及军品等物项的出口管制法律制度体系。

为更好地履行相关国际义务，适应新形势下出口管制工作的需要，维护我国国家安全和利益，自2017年开始，我国就启动了出口管制法的相关立法工作。在总结前期经验的基础上，我们借鉴国际通行的做法，提升立法层级，制定了《出口管制法》，统领出口管制工作，为相关工作的开展提供更加有力的法治保障。

高峰表示，接下来，商务部将积极推进《出口管制法》配套法规的立法工作，确保有效实施《出口管制法》确立的各项制度。

(责编：栗翘楚、孙阳)