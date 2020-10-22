《出口管制法》12月起施行 商务部将适时发布出口管制清单

人民网北京10月22日电 （栗翘楚）近日，十三届全国人大常委会第二十二次会议通过了我国首部《出口管制法》，并将于12月1日正式生效。其中明确“对任何国家或地区滥用出口管制措施危害中国国家安全和利益，中国可根据实际情况对其对等采取措施。”10月22日，商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰对此表示，《出口管制法》对出口管制范围、管制制度、管制措施以及加强国际合作等都作出了明确规定。商务部将根据法律规定，进一步完善并适时发布管制清单。
高峰介绍，实施出口管制，是国际上履行防扩散等国际义务通行的做法。自上世纪九十年代末以来，为履行相关国际义务，我国先后制定了监控化学品管理条例、核出口管制条例、核两用品及相关技术出口管制条例等6部有关出口管制的行政法规，形成了覆盖核、生物、化学、导弹以及军品等物项的出口管制法律制度体系。
为更好地履行相关国际义务，适应新形势下出口管制工作的需要，维护我国国家安全和利益，自2017年开始，我国就启动了出口管制法的相关立法工作。在总结前期经验的基础上，我们借鉴国际通行的做法，提升立法层级，制定了《出口管制法》，统领出口管制工作，为相关工作的开展提供更加有力的法治保障。
高峰表示，接下来，商务部将积极推进《出口管制法》配套法规的立法工作，确保有效实施《出口管制法》确立的各项制度。
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】