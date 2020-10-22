商务部：前三季度我国对“一带一路”沿线国家投资增长明显

人民网北京10月22日电 （栗翘楚）商务部新闻发言人高峰在22日举行的网上例行新闻发布会上表示，1-9月，中国对外投资保持总体稳定，中国企业对境外部分地区和部分领域的投资逆势上扬，其中对“一带一路”沿线国家投资增长明显，非金融类直接投资130.2亿美元，同比增长29.7%。批发和零售业对外投资增长显著。

高峰表示，这充分说明，中国与“一带一路”相关国家经济互补性强，经贸合作的韧性和潜力巨大，中国企业和有关国家企业共同克服疫情等不利因素的影响，推动共建“一带一路”不断走深走实，惠及两国企业和民众。

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