商务部：前三季度我国对“一带一路”沿线国家投资增长明显

人民网北京10月22日电 （栗翘楚）商务部新闻发言人高峰在22日举行的网上例行新闻发布会上表示，1-9月，中国对外投资保持总体稳定，中国企业对境外部分地区和部分领域的投资逆势上扬，其中对“一带一路”沿线国家投资增长明显，非金融类直接投资130.2亿美元，同比增长29.7%。批发和零售业对外投资增长显著。
高峰表示，这充分说明，中国与“一带一路”相关国家经济互补性强，经贸合作的韧性和潜力巨大，中国企业和有关国家企业共同克服疫情等不利因素的影响，推动共建“一带一路”不断走深走实，惠及两国企业和民众。
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】