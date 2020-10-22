第十二届全国交通运输行业职业技能大赛开赛

人民网北京10月22日电 （记者乔雪峰） 10月22日，第十二届全国交通运输行业“浙江海港杯”起重机械操作工职业技能大赛全国总决赛在宁波舟山港开赛。来自全国16家参赛单位的58名选手，在门座式起重机司机和门式起重机司机两个项目中比拼技能、一决高下。
据介绍，本次大赛本届赛事为国家一类职业技能大赛，分为预赛和全国总决赛两个阶段。大赛获奖优胜选手将获得“全国技术能手”“全国交通技术能手”等称号，并按程序优先申报“全国五一劳动奖章”“全国青年岗位能手”等相关荣誉称号。
据介绍，门座式起重机项目为关路行走、圆桶撞物、限时闯关、圆桶打靶、圆桶轻放和平衡水杯等内容，门式起重机司机项目为定点投篮、提桶运水和定点放置等内容。
大赛组委会副主任、交通运输部职业资格中心副主任、纪委书记李好明在开幕式上表示，组织全行业职业技能竞赛，对打造素质优良的劳动者大军、培养交通技能人才、助力交通运输行业高质量发展具有重要意义。
大赛总裁判长、全国五一劳动奖章、全国劳动模范许振超寄语参赛选手，要通过竞赛弘扬劳动精神、工匠精神，充分发挥职业技能大赛的导向和激励作用，培养出更多更优秀的交通运输高技能人才，形成行业职工苦练技能、报效国家的浓厚氛围。
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】