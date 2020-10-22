第十二届全国交通运输行业职业技能大赛开赛

人民网北京10月22日电 （记者乔雪峰） 10月22日，第十二届全国交通运输行业“浙江海港杯”起重机械操作工职业技能大赛全国总决赛在宁波舟山港开赛。来自全国16家参赛单位的58名选手，在门座式起重机司机和门式起重机司机两个项目中比拼技能、一决高下。

据介绍，本次大赛本届赛事为国家一类职业技能大赛，分为预赛和全国总决赛两个阶段。大赛获奖优胜选手将获得“全国技术能手”“全国交通技术能手”等称号，并按程序优先申报“全国五一劳动奖章”“全国青年岗位能手”等相关荣誉称号。

据介绍，门座式起重机项目为关路行走、圆桶撞物、限时闯关、圆桶打靶、圆桶轻放和平衡水杯等内容，门式起重机司机项目为定点投篮、提桶运水和定点放置等内容。

大赛组委会副主任、交通运输部职业资格中心副主任、纪委书记李好明在开幕式上表示，组织全行业职业技能竞赛，对打造素质优良的劳动者大军、培养交通技能人才、助力交通运输行业高质量发展具有重要意义。

大赛总裁判长、全国五一劳动奖章、全国劳动模范许振超寄语参赛选手，要通过竞赛弘扬劳动精神、工匠精神，充分发挥职业技能大赛的导向和激励作用，培养出更多更优秀的交通运输高技能人才，形成行业职工苦练技能、报效国家的浓厚氛围。

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