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国航公布2020年冬春季航班计划 国内航班日均投入1287班次

2020年10月22日17:04  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月22日电 （记者乔雪峰） 10月22日，中国国际航空公司（简称“国航”）举办了主题为“你的旅程 自由定义”的2020国航产品分享会。记者从分享会上获悉，本月25日，国航将开始执行2020年冬春季航班计划。国内航班日均投入1287班次，同比19年冬春季实际提升22.5%，国际航班依旧延续“五个一”政策，国航将根据政策变化情况积极落实增班航线。

分享会上，国航重点介绍了全新升级的机上服务以及“你的旅程 自由定义”系列出行产品，希望不同身份、不同角色的旅客可以在国航找到满足自身需求、适配自己的产品和服务。

在系列出行产品中，双城次卡、好奇心日历、青春权益卡三个因私出行产品，产品风格更加新颖、玩法更年轻。“双城次卡” 面向经常往来两个城市间的客群推出，每套产品均包含多张优惠券，旅客可享受指定航线双城往返的直减优惠；“好奇心日历”是一款优价预约产品，预约该产品的旅客有机会获得低于国航市场价格的机票预订链接，探亲访友说走就走；“青春权益卡”专为年满18岁（含）至25岁（含）之间的凤凰知音会员打造，旅客购买后可享受6次国航实际承运国内航线经济舱超值机票权益。以上三款产品都可以通过中国国航APP购买。

此外，在因公出行方面，国航全面升级了“国航商旅”大客户合作，为客户量身定制航空商旅解决方案。

国航商委市场部总经理李军伟表示，从全新升级的“盒你说”系列餐食，到机上WiFi改装、机上娱乐系统的升级，再到严格细致的机上清洁，国航持续优化升级各项服务、丰富产品，加强与合作伙伴的深度合作，持续优化航线网络，帮助更多旅客收获个性化与舒适性兼备的美好出行体验。

值得一提的是，国航本次分享会采用了“线下+云上”的形式，在北京主会场，成都、上海、广州分会场四地同时举办，并在全国范围内进行网络直播。 

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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