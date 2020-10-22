投入百亿曝光资源 快手读书助推出版行业新升级

人民网北京10月22日电（记者毕磊）20日，快手联合中国出版协会共同推出了“2020快手读书·创作者学院”，进一步加强数字内容产业和数字文化产业布局，并通过开放和链接为出版行业赋能。

“出版单位已经成为快手读书垂类的核心力量，目前有218家出版社在快手上，累计发布作品3万多个作品，累计直播场次1万多场。虽然数据上看起来不错，但我们认为大家的积极性还没有得到释放。”北京快手科技有限公司副总裁王强表示，我们希望通过引入更多的出版机构，图书的发行机构以及更多的作者更多的编辑共同来打造更优质的与读书和阅读相关的内容生态，从而能够更好的赋能出版行业。“目前，快手已与出版业进行了大量合作，共同推出一系列活动，后续，快手希望能够继续发挥“短视频+直播”模式优势，通过矩阵建设、生产协助、联合运营、曝光倾斜以及流量和活动方面的激励等多元扶持政策，助力出版行业进一步高质量发展。”

据悉，快手宣布将投入百亿曝光资源，全力扶持读书领域创作者成长，包括扶持1000+出版机构、书店账号，1000+读书类KOL，500+作家以及500+百万粉丝读书账号。

中国出版协会理事长柳斌杰指出，现在读书方式已经发生了改变，而新媒体在这方面起了非常大的作用。把传统资源转化成情景阅读、智慧阅读、平台阅读，在线阅读，这样能够更加丰富出版业服务的新发展、新业态，解决当前出版业发展的一些重大的瓶颈问题。柳斌杰认为，出版界积极的和自媒体进行融合，走新型的出版业发展的路子，才能够满足人民群众高质量的精神文化需求。

事实上，自快手推出读书垂类以来，就已陆续推出众多出版行业相关活动。例如，3月的“百万云书铺计划”，4月的全民阅读活动，以及“陪你读书”活动，该活动曝光量更是超过60亿，5月快手继续加码打造线上书市，推出3000多场带货直播，单场直播最高销量达到100万元，7月快手上线新星荐书官扶持计划，6月-8月推出“有请讲书人”活动，8月底的BIBF“世界阅读季”等。

北京快手科技运营总监韩叙表示，快手公司资料显示，目前快手读书垂类已成立227天，读书领域创作者数量超2万，创作者的粉丝总数超1.3亿，作品总曝光量超643亿次，创作者图书销售总量达224万，总交易额达6731万。

“在没有新媒体出现的时候，大家逛书店，这本书是我喜欢的就买掉，属于线下行为相对来说是低效的，因为看到的书是有限的；之后可以在网上购书，相对来说虽然提高了效率，但并不知道图书的内容。而新媒体出现之后，可以利用直播和短视频能够把交易决策的环节融入到整个出版行业当中，让用户真正选到更好的书。 ”韩叙指出，为了进一步助力读书垂类创作者成长，除了在流量上的扶持外，快手也将推出三大扶持政策，包括展会、大赛等联合活动，线上新书发布会以及IP合作。此外，快手也将整合平台上更多的资源，全面赋能出版行业和广大创作者。

据悉，快手读书垂类的内容主要包括了好书推荐、故事播讲、小说连载、IP衍生剧四大类。其中最为重要的方式好书推荐，实现了内容营销与购买场景的充分融合，相当于是将媒体和交易的环节整合在一起。

(责编：毕磊、夏晓伦)