原标题：作业帮发布“学习的真相”助初中生“逆袭”

10月15日，作业帮在中国教育报校长大会在线教育论坛上发布了“学习的真相”，指出初中学习的重点难点，并提出了相应的解决大招。作业帮初中教研教学负责人刘杨认为，初中存在“作文难度大”“学考分离”“题型考法多变”等现象，需要文理科互相借鉴学习方法。

作业帮产品技术团队为1万名老师建立了2.5亿大数据题库和学生学情多维度大数据报告，帮助老师进行数据化、精细化、本地化教研教学。

作业帮初中教研教学负责人刘杨揭示初中“学习的真相”

10年前的高考题是现在的中考题

刘杨表示，要用学理科的方法学语文。他介绍，初中语文变得越来越难，尤其是作文，“有些题目让人乍一看无从下手”。

“现在的中考题，是10年前的高考题。”他举例说，2019年吉林中考作文题为：以“邻居”为题写一篇文章。2010年广东高考题为“你我为邻，相互依存”，以“与你为邻”写一篇文章。

初中语文的难度还体现在学考分离上。刘杨指出，初中语文试卷中60%的内容，是课本里没有的。“要像学理科一样有逻辑、有步骤地学语文。”刘杨表示，语文阅读题难，但可以用公式来解答。

他介绍，用公式解决阅读，一个核心的思路是化繁为简，把主观题改为填空题。譬如赏析题大招，只需要填写：运用了……的手法，写出了XX事物……的特点，表现了作者……的情感等。

数学不是难，而是太容易丢分

初中生学数学经常会陷入困惑：课本上的练习题都会了，中考只能考70分。刘杨解释，这是因为数学题灵活多变，并且初中数学不是难，而是太容易丢分了。

很多初中学生因为审题不仔细，没有注意到分类讨论，或者是没有注意到考查的知识点，导致在简单的小错误上丢分。刘杨指出，不能只概括为“没注意”，而是需要提前整理易错题，在考试时才会少犯错误。

刘杨以一道几何题最多有42种考法为例，指出几何的灵活多变。“很多孩子觉得某道几何题做过，但再做还是不会。如果想把几何题彻底弄明白，就要把更多的变化、考法研究出来并且记住。”

刘杨说，在研究了各省市中考数学试卷后，作业帮开发了196个大招，能解决试卷中最难的28分。作业帮还用48个几何模型对几何丢分点“一网打尽”。

作业帮初中教研教学负责人刘杨揭示初中“学习的真相”

初中物理是中考逆袭的“性价比之王”

刘杨介绍，初中物理是“性价比”最高的逆袭科目。初中物理不仅是理科，也可以运用文科的学习方法。

“物理有很多现象和结论需要记忆。只有把各式各样的符号、定义记住了，才能够去理解和运用。”刘杨提出，学好物理和以往的成绩关系不大，只要认真对待，一定比补习其他弱项轻松。物理有一定难度，在中考中成绩相差几十分很正常，通过物理逆袭的性价比极高。

不同地区间，还存在学生物理实验的设计能力和操作水平参差不齐、分化严重。

作业帮初中物理学科团队总结了148个大招快速提分，并且提供196个线上实验模拟真实场景，供学生反复操作。

科技赋能，让学习更高效

作业帮发布的《学习的真相：全国K12学情大数据及学习洞察》指出，在线学习的方式已经渗透到全国各地，成为各地学生的主流学习方式之一。

作业帮成立于2015年，致力于为全国中小学生提供全学科的学习辅导服务，努力成为学校教育的有益补充，现已成长为我国中小学在线教育领军品牌。在中国，每10个中小学生就有7个在作业帮学习。

作业帮执行总裁苏静介绍，作业帮自成立以来，始终坚持以科技洞悉教育，不断挖掘大数据背后的全国学情，并与北京师范大学联合启动“互联网+教育大数据研究项目”研究重点课题，在海量数据搜集的基础上，探索数据背后的学习规律和精准需求，取得了显著成果。

目前，作业帮累计激活用户设备超8亿；拥有超2.5亿大数据题库；旗下产品月活用户突破1.7亿。其中，作业帮APP为中国月活过亿的移动应用中唯一的K12教育类产品。作业帮直播课是中国K12在线直播课领军品牌，累计服务学员已超6200万人。（一鸣）

(责编：夏晓伦、毕磊)