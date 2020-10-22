原标题：科技驱动教育 作业帮发布“学习的真相”直指小学学习难点

10月15日，作业帮在中国教育报校长大会在线教育论坛上发布了“学习的真相”。其中指出，小学的学习难度，超出了很多人的认知，并提出相关“大招”作为解决学习痛点、难点的方案。

作业帮小学辅导教学部负责人林大伟提出，小学三年级学生应该具有编童话的能力，六年级则要会写小说。针对数学、英语等学科，他指出：“考100分并不代表真正具备数学思维”、“近十年来小学英语的难度提升了15倍”等。

作业帮产品技术团队为1万名老师建立了2.5亿大数据题库和学生学情多维度大数据报告，帮助老师进行数据化、精细化、本地化教研教学。

作业帮小学辅导教学部负责人林大伟揭示小学“学习的真相”

三年级会编童话，六年级要写小说

“小学生六年的阅读量应该不少于145万字，但现实是，学生的阅读量很难跟上。”林大伟表示，小学语文的一个明显变化是，新语文教科书上从过去的“先学拼音再学字”改为“先识字再学拼音”。

此外，想象文成为小学生必会的体裁。部编版教材对想象类习作的练习共安排了14次，二至四年级童话类习作的训练达7次，六年级上册要求“创编故事”。

如何培养小学生的语文思维。林大伟介绍了作业帮小学语文教研教学团队，数年研究后提炼出的“大招”体系。

“比如我们的名著课，带着孩子们读校外名著，制作人物档案卡，对书中的人物深入的了解；制作情节路线图，串联整本书的情节；列举关键事件，找出人物的变化等等。”林大伟说，通过名著课程，学生可以掌握整本书的阅读方法。”

考100分也未必具备数学思维

数学是贯穿K12所有学段的三大主科之一。林大伟认为，小学一二年级数学学不好，可能会影响学生以后的信心。

“现在小学生考100分并不罕见，但100分也并不意味着具备了数学思维。”林大伟表示，考试不能评估学生的真实思维能力，更不足以暴露学习问题，“对于小学生来讲，不应以100分为目标，而是掌握孩子们真正的数学水平，这就是真相。”

有些家长认为学生丢分是因为“做题马虎”。林大伟说，真实原因是知识零散，不成体系，练习不到位、习惯养成不到位。需要分析孩子们知识掌握的情况，找出薄弱环节。

作业帮小学辅导教学部负责人林大伟揭示小学“学习的真相”

小学英语难度提升近15倍

全国的小学英语教课水平参差不齐，部分地区甚至未开课，但英语的难度却有了较大提升。林大伟介绍，早期的小学英语仅有600单词量，但随着小升初的升学压力剧增，家长会要求孩子在小学阶段考完KET（1500词汇量）或PET（3500词汇量），小学英语难度提升了近15倍。

林大伟同时认为，告别“翻译英语”要从小学开始，“为了帮助孩子们学习英语，我们建立了小学英语体系。用符合规律的单词大招帮助孩子们记单词。也把每个知识点编成故事，帮助孩子们理解和学习。”林大伟说。

科技赋能，作业帮让学习更高效

作业帮发布的《学习的真相：全国K12学情大数据及学习洞察》指出，在线学习的方式已经渗透到全国各地，成为各地学生的主流学习方式之一。

作业帮成立于2015年，致力于为全国中小学生提供全学科的学习辅导服务，努力成为学校教育的有益补充，现已成长为我国中小学在线教育领军品牌。在中国，每10个中小学生就有7个在作业帮学习。

作业帮执行总裁苏静介绍，作业帮自成立以来，始终坚持以科技洞悉教育，不断挖掘大数据背后的全国学情，并与北京师范大学联合启动“互联网+教育大数据研究项目”研究重点课题，在海量数据搜集的基础上，探索数据背后的学习规律和精准需求，取得了显著成果。

目前，作业帮累计激活用户设备超8亿；拥有超2.5亿大数据题库；旗下产品月活用户突破1.7亿。其中，作业帮APP为中国月活过亿的移动应用中唯一的K12教育类产品。作业帮直播课是中国K12在线直播课领军品牌，累计服务学员已超6200万人。（一鸣）

(责编：夏晓伦、毕磊)