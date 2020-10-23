工业生产增速逐季加快（权威发布）

10月22日，在国新办新闻发布会上，工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌介绍了今年前三季度工业通信业发展情况。数据显示：前三季度规模以上工业增加值同比增长1.2%，其中第三季度增长5.8%，持续稳步恢复；前三季度电信业务总量同比大幅增长18.6%。总的来看，我国工业通信业整体平稳向好，主要运行指标好于预期，为经济平稳运行提供了有力支撑。

据介绍，前三季度工业通信业运行指标增速逐季回升，规上工业增加值9月份增速达到6.9%。工业产能利用率逐季回升，三季度全国工业产能利用率达到76.7%，比二季度回升2.3个百分点。

前三季度，41个工业大类行业中累计增加值同比增长的行业达到20个，较前8月增加了4个；9月当月增加值同比增长的行业达到35个，较8月又增加6个。具体来看，前三季度装备制造业、原材料制造业增加值增速分别恢复到4.7%和1.9%，9月份增速分别达到11.6%和6.8%。此外，9月份消费品制造业增加值同比增长3.2%，扭转了月度增速持续下滑的状态。

前三季度高技术制造业增加值同比增长5.9%，比全国规上工业增速高出4.7个百分点；前三季度，高技术制造业投资同比增长9.3%，其中医药制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长了21.2%和9.3%。

前8月规模以上工业企业营业收入利润率逐步恢复到5.79%，比一季度和上半年分别提高了1.85个和0.37个百分点；9月份制造业采购经理指数达到51.5%，比上个月上升0.5个百分点，连续7个月保持在临界点之上。

广大中小企业也正在加快恢复发展，前8个月规模以上中小工业企业的利润总额同比增长0.6%，盈利状况基本恢复到去年同期水平；截至9月末，普惠小微贷款余额达14.6万亿元，同比大幅增长29.6%。

按照上年不变价计算，前三季度电信业务总量同比大幅增长18.6%，固定资产投资同比增长16.5%，其中5G投资占比达到38.2%，截至9月底，累计建设5G基站69万个，目前累计终端连接数已超过1.6亿户。工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示，整体上我国5G建设取得了积极成效。

除了5G产业，我国新能源汽车产业也亮点频现。据介绍，国内全产业链投资累计超过2万亿元，新能源汽车成交量连续5年位居全球第一，动力电池技术水平处于全球前列，量产车型续驶里程达到500公里以上。

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 06 版）

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