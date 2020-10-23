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交通提速 优势互补 整合提升

成渝双城 携手共进（构建新发展格局·关注成渝双城经济圈）

本报记者  崔  佳  王明峰  蒋云龙

2020年10月23日05:51  来源：人民网－人民日报
 

　　交通一体化提速，区域经济优势互补，携手建设改革开放新高地……2020年，成渝地区迎来了大发展的一年。日前，中共中央政治局召开会议，审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，成渝地区更是在新的发展机遇下加紧谋划，努力打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。今日起，本版推出成渝双城经济圈相关报道，敬请关注。

　　——编  者  

　　

　　10月18日，张羽靓从成都回到重庆。做贸易的她家住重庆，在成都的生意却越来越多。“现在高铁一个多小时就能从成都到重庆，在双城之间做生意和同城区别越来越小了。”张羽靓说，这几天，《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》在自己的微信朋友圈刷了屏，成了身边的热门话题。“对于双城的未来，大家满怀信心。”

　　2020年，是双城携手共进、大手笔接连不断的一年：牵手31个重大项目，总投资5563亿元；能源一体化正加速，20个重大项目总投资约9900亿元；双城携手多地共同推进西部陆海新通道建设，共建省际协商合作联席会议制度；两省市有关部门、市区（县）签署各类协议228份，多数事项进展良好……

　　交通提速相向而行，一体化趋势愈发明显

　　川渝的距离，越来越近。

　　从清晨到深夜，成渝客专不断穿越群山、呼啸而过，从出发到抵达，最快不到1小时20分钟。

　　“变化很明显，客流量一年比一年多。”成都铁路局集团有限公司重庆客运段列车长罗希雅说，“不只是双城，整个地区都在同城化。有些乘客背着背篓，带着家乡的新鲜肉菜，几天一次，给成都或重庆的家人送去。”

　　但这还不够，双城经济圈呼唤着“更快”与“更近”。深秋夜深，每日行车一结束，数千名施工人员就开始对沿线站房、信号等进行改造施工。

　　“成渝客专提质改造项目完成后，两地高铁运行全程将缩短至1个小时以内，形成‘一小时生活圈’。”重庆市发改委主任董建国介绍，31个两地共同谋划实施的重大项目，目前已相继开工建设20个。

　　重大项目中，高速公路和高铁很多。四川省委副秘书长唐文金表示，交通基础设施是推动成渝地区双城经济圈建设的先行领域，也是畅通经济社会循环的“动脉血管”。当前，成渝中线高铁完成可研鉴修审查，成达万高铁项目可研报告上报国家发改委并完成可研审查，渝西高铁正按评审意见开展可研报告鉴修工作，渝昆高铁（川渝段）项目施工图已完成初审。内江至大足、资中至铜梁、江津至泸州北线、泸州至永川、渝武高速扩能、广安过境高速公路东环线及渝广高速支线等6个高速公路项目均在加快建设。

　　川渝之间，一体化趋势愈发明显。重庆、四川全域实现企业职工养老保险、城乡居民养老保险待遇领取资格互认互办。不用回老家，便能“就近办”社保卡，人才流动档案办理“零跑路”也即将实现。

　　不止于此，两地还协同改革创新，携手推出一大批服务企业的新招。“今年6月，重庆海关和成都海关正式签署了合作备忘录，建立起推动成渝地区双城经济圈建设专项工作机制。”重庆海关关长山巍介绍，两地海关选取外贸依存度大且贴近群众生活的六大类消费品和食品，联合开展研究，精准指导外贸企业更好地利用国内国际两个市场、两种资源。

　　“从上海到宜宾，现在可以享受水运通道沪渝直达快线的红利，水路省了10天时间。”重庆港盛船务有限公司副总经理方勇说，成渝两地海关联手简化流程，现在重庆到宜宾水水转运无需海船换江船了，一次转关即可。

　　中心城市协同带动，区域经济优势互补

　　交通提速扩容的同时，双城支柱产业也在从竞争走向协同。“换个思路看，双城优势特色产业的重叠，也是整合提升、携手发展的基础所在。”四川省发改委主任郑备介绍，目前，川渝正在加强工业互联网一体化发展和汽车产业协同发展战略合作，成立工业互联网、汽车摩托车、电子信息、智能制造等工作专班，着力推动优势产业做大做强。

　　10月19日，在四川省维奇光电科技有限公司的无尘车间里，全自动化生产线高速运转。“这条新投产的反射式偏振光薄膜生产线具备完全自主知识产权。”公司常务副总经理李加银介绍，今年9月初，这条生产线在四川省达州市大竹县落地投产，产品已供往不少终端企业。

　　大竹县作为重庆毗邻地区，正在加快建设川渝合作（达州·大竹）示范园区。抢抓双城经济圈的发展机遇，当地经济社会发展取得显著成效。2019年规模以上工业增加值增长10%。

　　重庆多地也积极抓住机遇，融入双城经济圈建设。“作为成渝地区双城经济圈的节点之一，推动成渝地区双城经济圈建设，是我们的责任使命，也是前所未有的发展机遇。”重庆永川区委书记滕宏伟介绍。

　　这一认识也正成为双城经济圈的发展共识，干部群众们充满激情和干劲。四川南充设立临江新区，成立一个月左右，协议总投资达359.5亿元，8个重大项目集中开工；四川资阳与成都签订合作协议，围绕共享成都“东进”势能，明确7个方面30项合作。

　　“1—9月，荣昌新签约128个项目，53个属于川渝合作项目。总合同金额366.23亿元中，近150亿元与川渝合作相关。”重庆荣昌区委书记曹清尧认为，中央为成渝双城经济圈发展指明了路径，沿线城市一定要抓住这难得的机遇。

　　今年以来的双城经济圈建设，合作效率之高堪称空前。据介绍，川渝两地党政联席会议、常务副省市长协调会议、发展改革委主任调度会议制度已建立，形成了决策层、协调层、执行层3级运行机制，已经进行了多次有效沟通。“我们将川渝共同实施项目纳入市级重点项目进行管理，按月进行调度，挂图作战、打表推进。”董建国说。

　　打造改革开放新高地，积极参与国内国际经济双循环

　　今年3月，在重庆团结村铁路口岸和成都国际铁路港，同一时间，两列中欧班列同时出发驶向欧洲。不仅如此，它们还用上了同样的名字——中欧班列（成渝）。这次开行，标志着成渝两地的中欧班列合计开行数量突破1万列。

　　“这条大陆桥以成渝为枢纽，连接了亚洲和欧洲。”重庆市口岸和物流办公室主任巴川江介绍，“成渝两地携手西部其他省份共同推进西部陆海新通道建设，这条西部人盼望多年的出海大通道，辐射94个国家和地区的240多个港口，将极大助力两地参与国内国际经济双循环。”

　　双城经济圈的战略布局，如何助力改革开放新高地的建设？

　　“双城经济圈建设带来了信心和底气。9月底，我们开通了四川广元到重庆的集装箱班轮，嘉陵江正在成为川渝之间更加重要的货运通道。”方勇说。

　　巴川江认为，“成渝两地共享长江黄金水道运输优势、共引中欧班列高质量发展、共推西部陆海新通道发展壮大、共促物流要素合理流动，将引领西部内陆、沿海、沿江等高质量开发开放。”

　　目前，成渝两地国际航空枢纽建设加速推进，双流机场、江北机场开通国际航线217条，航空货运量超77万吨。成渝两地拥有国家开放口岸7个、指定监管场地15类、综合保税区6个、保税物流中心7个，涵盖水、铁、空、公运输方式。口岸保税功能加速完善，正在成为成渝地区双城经济圈打造改革开放新高地的有力支撑。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月23日 10 版）
(责编：白宇)
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