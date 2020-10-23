“十三五”期间我国加快迈向交通强国

10月22日，在国新办新闻发布会上，交通运输部部长李小鹏与民航、邮政、铁路等部门主要负责同志一道介绍了“十三五”时期交通运输行业取得的巨大成就。

“十三五”时期我国综合交通运输体系加快发展、成绩显著——

高速铁路四通八达。“我国已建成世界最发达的高铁网。” 国家铁路局局长刘振芳表示，“十三五”时期，京张高铁、浩吉铁路等一大批新线开通运营，“四纵四横”高铁主骨架全面建成，“八纵八横”高铁主通道和普速干线铁路加快建设，中西部地区铁路网不断完善，到“十三五”末将基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。

铁路领域，服务品质持续提升，高铁出行比例越来越高。过去5年，铁路行业的运输能力、服务品质、安全水平持续提升。刘振芳表示，2015年到2019年，全国铁路旅客发送量年均增长9.6%，货物发送量年均增长6.9%，客货运输能力大幅提升，旅客出行更加便捷；高铁动车组旅客发送量约占铁路旅客发送量的70%。

机场建设蹄疾步稳。“十三五”时期，北京大兴国际机场顺利建成投运，上海浦东等15个大中型机场扩建项目竣工投产，成都天府、青岛新机场及贵阳机场改扩建等项目稳步推进，我国第一个以货运功能为主的湖北鄂州机场正在开工建设。中国民航局局长冯正霖介绍，近5年来，我国努力构建覆盖广泛、分布合理、功能完善、集约环保的现代化机场体系，机场网络不断完善，保障能力显著增强。目前，我国旅客吞吐量千万级机场已达39个，三千万级机场已达11个。

民航领域，运输规模与日俱增，航班正常率大幅提高。冯正霖表示，民航航班正常率从“十二五”末的67%提升到2019年的81.6%，连续两年超过80%，今年前三季度更是提高至87.04%；运输航空百万飞行小时重大事故率5年滚动值为0，安全水平处于世界前列。

农村公路加快发展。李小鹏表示，“十三五”期间，预计中央累计投入超过9500亿元车购税资金用于支持贫困地区高速公路建设、普通国省干线建设以及农村公路建设，约占全国车购税总规模的68%，预计到今年底新改建农村公路超过140万公里。

邮政领域，“村村直接通邮”提前完成，快递业务高速增长。“十三五”时期，我国快递业务量年均增速超过30%，业务量和增速连续5年稳居世界第一。预计到“十三五”末，邮政行业业务收入将从2015年的4039亿元增长至1.1万亿元，年均增长22%。国家邮政局局长马军胜告诉记者，2019年8月，我国提前一年多完成全部建制村直接通邮的目标，55.6万个建制村的村民足不出村就能收到邮政的邮件。

“十三五”时期，交通运输行业涌现出一批新技术新业态，彰显了创新活力，便利了百姓生活。

“到目前为止，已有190多家网约车平台公司获得经营许可，各地共发放网约车驾驶员证250多万张、车辆运输证约104万张，日订单量约有2100多万单。共享单车在全国360多个城市投放运营，投入车辆达1945万辆。投入运营的共享汽车超过20万辆，开通运营城市180多个。网络货运新业态共整合货运车辆172万多辆，占营运货车保有量的15.9%，货运市场集中度有所提高。”李小鹏表示。

各部门主要负责同志还介绍了智慧交通在各领域的最新应用：邮政行业已投入运营智能快递箱超过40万组。全国已建成快递末端公共服务站近11万个，网点标准化率达93%；铁路网络售票比例超过80%，旅客客票和货运票据实现了“电子化”；国内229个机场和主要航空公司均可实现“无纸化”出行，全国37家千万级机场旅客自助值机比例达到72%……

新业态蓬勃发展，新技术加快应用。李小鹏介绍，“十三五”时期，我国跨海桥隧、深水航道和高速铁路建设成套技术等跻身世界前列；“复兴号”列车正式运行，C919大飞机首飞，北斗技术在行业深入应用，交通科技创新取得多点突破。

《 人民日报 》（ 2020年10月23日 04 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)