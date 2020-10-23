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公布720亿欧元计划 西班牙谋求转变经济增长方式

本报驻西班牙记者  姜  波

2020年10月23日07:50  来源：人民网－人民日报
 

　　西班牙政府近日公布一项经济复苏和转型计划，宣布将在2021—2023年间利用欧盟援助的720亿欧元推行一系列经济刺激措施，重振因新冠肺炎疫情受到严重冲击的经济，并推动实现可持续转型。

　　该计划主要着眼于生态转型、数字化转型、促进性别平等和社会融合4个经济领域的重点战略方向，将在改善基础设施、促进创新和就业、加强教育和职业培训等十大领域扩大公共投资。根据今年7月欧盟峰会达成的“恢复基金”方案，西班牙将在未来几年内获得包括拨款和低息贷款在内的1400亿欧元援助资金，本次公布的720亿欧元资金就来自于这笔援助。

　　据悉，由于欧盟要求“恢复基金”的资金流向须与欧盟绿色化、数字化转型战略相匹配，该计划对西班牙绿色经济和数字经济的投入分别达到资金总额的37%和33%。在绿色经济领域，西政府计划到2023年新增25万辆电动汽车和10万个充电桩，并对超过50万栋住宅进行改造，提升能源利用效能。在数字化领域，西政府将使80%的民众有机会接受数字化培训，实现高速网络覆盖全部人口，5G网络覆盖75%的人口。此外，西政府还将推动行政管理数字化，并帮助250万家中小企业实现数字化。

　　西班牙是欧盟受疫情冲击最严重的国家之一。由于严重依赖旅游业、经济长期存在结构性问题，临时工等不稳定就业比重过大，该国经济在面对危机时缺乏足够韧性。根据国际货币基金组织最新报告，西班牙经济今年预计将衰退12.8%，是发达经济体中衰退程度最深的国家之一。另据西政府日前发布的最新经济预测，今年西班牙失业率将升至17.1%。

　　据西政府预测，如欧盟援助资金及时到位，将为西班牙国内生产总值带来2.6%的额外增长，同时将在未来3年创造超过80万个就业岗位。西班牙首相桑切斯表示，该计划不仅着眼于推动该国经济从疫情冲击中迅速恢复，更在于转变经济增长方式，推动西班牙经济在未来实现更加稳健、平衡和可持续的增长。然而，西班牙财政责任独立管理局提醒，目前该国疫情反弹趋势明显，随着马德里等地颁布新的人员流动限制措施，企业和消费者的投资和消费行为趋于谨慎，为该国经济恢复前景带来了不确定性。

　　西班牙政府将于本月内把该计划递交欧盟审议。届时，欧盟将对计划是否满足援助资金分配的条件展开讨论。此间舆论分析认为，目前，这笔资金何时到位、项目能否得到切实执行都存在不确定因素。该计划能在多大程度上推动西班牙结构性转型，改善长期经济发展前景也有待观察。

　　（本报马德里电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月23日 17 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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