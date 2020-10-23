公布720亿欧元计划 西班牙谋求转变经济增长方式

西班牙政府近日公布一项经济复苏和转型计划，宣布将在2021—2023年间利用欧盟援助的720亿欧元推行一系列经济刺激措施，重振因新冠肺炎疫情受到严重冲击的经济，并推动实现可持续转型。
该计划主要着眼于生态转型、数字化转型、促进性别平等和社会融合4个经济领域的重点战略方向，将在改善基础设施、促进创新和就业、加强教育和职业培训等十大领域扩大公共投资。根据今年7月欧盟峰会达成的“恢复基金”方案，西班牙将在未来几年内获得包括拨款和低息贷款在内的1400亿欧元援助资金，本次公布的720亿欧元资金就来自于这笔援助。
据悉，由于欧盟要求“恢复基金”的资金流向须与欧盟绿色化、数字化转型战略相匹配，该计划对西班牙绿色经济和数字经济的投入分别达到资金总额的37%和33%。在绿色经济领域，西政府计划到2023年新增25万辆电动汽车和10万个充电桩，并对超过50万栋住宅进行改造，提升能源利用效能。在数字化领域，西政府将使80%的民众有机会接受数字化培训，实现高速网络覆盖全部人口，5G网络覆盖75%的人口。此外，西政府还将推动行政管理数字化，并帮助250万家中小企业实现数字化。
西班牙是欧盟受疫情冲击最严重的国家之一。由于严重依赖旅游业、经济长期存在结构性问题，临时工等不稳定就业比重过大，该国经济在面对危机时缺乏足够韧性。根据国际货币基金组织最新报告，西班牙经济今年预计将衰退12.8%，是发达经济体中衰退程度最深的国家之一。另据西政府日前发布的最新经济预测，今年西班牙失业率将升至17.1%。
据西政府预测，如欧盟援助资金及时到位，将为西班牙国内生产总值带来2.6%的额外增长，同时将在未来3年创造超过80万个就业岗位。西班牙首相桑切斯表示，该计划不仅着眼于推动该国经济从疫情冲击中迅速恢复，更在于转变经济增长方式，推动西班牙经济在未来实现更加稳健、平衡和可持续的增长。然而，西班牙财政责任独立管理局提醒，目前该国疫情反弹趋势明显，随着马德里等地颁布新的人员流动限制措施，企业和消费者的投资和消费行为趋于谨慎，为该国经济恢复前景带来了不确定性。
西班牙政府将于本月内把该计划递交欧盟审议。届时，欧盟将对计划是否满足援助资金分配的条件展开讨论。此间舆论分析认为，目前，这笔资金何时到位、项目能否得到切实执行都存在不确定因素。该计划能在多大程度上推动西班牙结构性转型，改善长期经济发展前景也有待观察。
（本报马德里电）
《 人民日报 》（ 2020年10月23日 17 版）
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】