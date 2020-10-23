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中国工业平稳向好 前三季度规上工业增加值同比增长1.2%

本报记者  孔德晨

2020年10月23日07:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，工人在山东省青州市一汽车制造企业总装车间内组装生产。
　　王继林摄（人民视觉）

　　近日，在浙江一家化妆品公司内，员工正包装化妆品。
　　龚献明摄（人民视觉）

　　前三季度，规模以上工业增加值同比增长1.2%、高技术制造业增加值同比增长5.9%、规上工业企业营业收入利润率5.79%……一个个亮眼的数字，诠释了今年前三季度中国工业稳步恢复的向好势头。业内人士指出，面对疫情严重冲击和国内外不利因素的影响，中国工业经济取得了持续稳定恢复性增长，主要运行指标好于预期，后续回升势头将持续，为宏观经济平稳运行提供有力支撑。

　　

　　总体平稳向好

　　“我们克服了新冠肺炎疫情等不利因素影响，工业经济实现稳定恢复的良好态势。”工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示。

　　——工业增速稳步回升。前三季度，规模以上工业增加值同比增长1.2%，其中第一季度下降8.4%，第二、第三季度分别增长4.4%和5.8%，呈现持续稳步恢复的良好态势。

　　——新业态新模式发展壮大。高技术产业增势良好，前三季度高技术制造业增加值同比增长5.9%，3月份以来，月均增速达到9%；前三季度软件和信息技术服务业实现收入同比增长11%。

　　——助企纾困成效显现。前8个月规模以上工业企业营业收入利润率逐步恢复到5.79%，比一季度和上半年分别提高了1.85个和0.37个百分点。前三季度规模以上中小企业增加值增长了1.1%，9月，42%的中小企业有招工需求，比8月提高了0.6个百分点。

　　——信息通信业运行平稳向好。按照上年不变价计算，前三季度电信业务总量同比大幅增长18.6%，固定资产投资同比增长16.5%。

　　黄利斌指出，总的来看，随着“六稳”“六保”措施的深入推进，中国工业通信业整体平稳向好，主要运行指标好于预期，为宏观经济平稳运行提供了有力的支撑。

　　工业发展有质量

　　推动工业高质量发展是实现经济高质量发展的关键。工业经济取得如此亮眼成绩的同时，在质量方面发展如何？

　　看汽车，新能源发展是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要趋势，也是中国汽车产业跨越发展的战略选择。黄利斌介绍，中国新能源汽车产业从培育期进入发展期，成为引领全球汽车产业转型的重要力量，国内全产业链投资累计超过了2万亿元，日益成为发展的新动能；市场成交量连续5年位居全球第一，累计推广量超过了480万辆（约占汽车总保有量的1.7%），占全球的一半以上；产业链上下游有效沟通，电池、电机、电控等关键领域创新活跃，动力电池技术水平处于全球前列。

　　看5G，作为新型基础设施建设的重要内容，5G发展快不快、好不好，是国家工业高质量发展的重要一环。工业和信息化部信息通信发展司司长闻库介绍，目前累计开通5G基站69万个，今年新建约50多万个，已经提前完成今年目标。“随着这些数据的逐月攀升，5G的作用是非常明显的，特别是在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面的潜力，将进一步显现出来。”

　　看制造业，提升制造业供给体系质量、满足国内消费升级需求是构建形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的重要支撑。黄利斌介绍，在创新能力建设方面，今年以来，重点领域创新取得新突破，以高技术、智能化、柔性化为代表的先进制造业不断培育壮大。

　　回升势头将延续

　　今年以来，工业经济整体呈现出“生产增速逐季加快、产销衔接不断改善、市场主体信心明显增强”的持续稳定恢复性态势，回升势头足足的。未来这一势头是否能延续？

　　黄利斌指出，工业率先扭转生产大幅下滑的局面，规模以上工业增加值二、三季度同比增速分别回升至4.4%和5.8%，9月份达到了6.9%，工业经济回升的速度快、势头稳；在41个工业大类行业中，前三季度累计增加值同比增长的行业达到了20个，中国超大市场规模潜力大、韧性足；前三季度高技术制造业增加值同比增长了5.9%，比全国规模以上工业增速高出了4.7个百分点，新兴产业发展态势好、后劲强；6、7、8三个月规模以上工业企业实现利润同比分别大幅增长了11.5%、19.6%和19.1%，助企纾困政策力度大、效果显。“综合各方面因素分析，我们完全有基础、有条件、有信心保持目前这种回升向好的运行态势。”黄利斌说。

　　黄利斌表示，超大规模的市场优势、完整的产业配套优势、丰富的人力资本优势，为工业持续恢复和高质量发展提供了强大的力量；宏观政策环境不断改善，大规模减税降费等纾困助企政策效应持续释放，营商环境持续优化，市场主体信心不断得到恢复和增强。“工业经济取得了持续稳定恢复性增长，成绩来之不易，中国工业发展长期向好的基本面没有改变。”黄利斌说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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