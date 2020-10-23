中国高铁将覆盖95%的百万人口及以上城市

本报北京10月22日电 （记者严冰）国新办今天就交通运输“十三五”发展成就举行的发布会透露，“十三五”是交通基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，预计“十三五”规划目标任务可以圆满实现，为决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会提供有力的支撑。

这五年，是交通运输加快发展的五年，预计完成交通固定资产投资16万亿元，到“十三五”期末，预计铁路运营的总里程14.6万公里，覆盖99%的20万以上人口的城市，其中高铁运营里程大约3.8万公里，居世界第一位，覆盖95%的100万人口及以上的城市。公路通车里程大约510万公里，其中高速公路15.5万公里。高速公路通车里程也是居世界第一位，覆盖了98.6%的20万人口以上的城市和地级行政中心。内河高等级航道达标里程1.61万公里，沿海港口万吨级及以上泊位数2530个。城市轨道交通运营里程7000公里，民用机场241个，覆盖了92%的地级市。

这五年，是全面打赢交通脱贫攻坚战的五年。“十三五”时期，预计中央累计投入超过9500亿元的车购税资金，支持贫困地区公路项目建设，这些资金约占全国车购税总规模的68%，主要用于支持贫困地区高速公路建设、普通国省干线建设以及农村公路建设。五年间，农村公路加快发展，到今年9月底，新建、改建农村公路138.8万公里，预计到今年底可以超过140万公里。

这五年，是有力支撑国家重大战略纵深推进的五年。北京大兴国际机场、港珠澳大桥、京张高铁、延崇高速公路，还有长江南京以下12.5米深水航道等，这些重大工程陆续建成投用，为京津冀协同发展和雄安新区建设、长江经济带、长三角一体化、粤港澳大湾区、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝双城经济圈和海南自贸港等重大战略的实施提供了有力的支撑。 这五年是运输服务提质增效降本的五年。动车组列车承担了铁路客运量约70%，民航航班的正常率由“十二五”末的67%提升到2019年的81.65%。深化收费公路改革，取消高速公路省界收费站，大幅提升了公路的运行效率。深入推进运输结构调整，铁路货运量占全社会货运量的比例由2017年的7.8%增长到2019年的9.5%。水路由14.14%提高到16.17%。集装箱铁水联运量年均增长超过了20%。快递业务量年均增速超过30%。快递业务的总量和快递业务的增速连续五年稳居世界第一。

这五年是交通运输新技术新业态蓬勃发展的五年，跨海桥隧、深水航道、高速铁路建设的成套技术等跻身世界前列，上海洋山港四期自动化集装箱码头建成投产，“复兴号”列车正式运行，C919大飞机首飞，北斗技术在行业深入应用，高铁、民航推广应用人脸识别系统。

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