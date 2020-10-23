人民网>>财经

中国高铁将覆盖95%的百万人口及以上城市

2020年10月23日07:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京10月22日电 （记者严冰）国新办今天就交通运输“十三五”发展成就举行的发布会透露，“十三五”是交通基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，预计“十三五”规划目标任务可以圆满实现，为决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会提供有力的支撑。

　　这五年，是交通运输加快发展的五年，预计完成交通固定资产投资16万亿元，到“十三五”期末，预计铁路运营的总里程14.6万公里，覆盖99%的20万以上人口的城市，其中高铁运营里程大约3.8万公里，居世界第一位，覆盖95%的100万人口及以上的城市。公路通车里程大约510万公里，其中高速公路15.5万公里。高速公路通车里程也是居世界第一位，覆盖了98.6%的20万人口以上的城市和地级行政中心。内河高等级航道达标里程1.61万公里，沿海港口万吨级及以上泊位数2530个。城市轨道交通运营里程7000公里，民用机场241个，覆盖了92%的地级市。

　　这五年，是全面打赢交通脱贫攻坚战的五年。“十三五”时期，预计中央累计投入超过9500亿元的车购税资金，支持贫困地区公路项目建设，这些资金约占全国车购税总规模的68%，主要用于支持贫困地区高速公路建设、普通国省干线建设以及农村公路建设。五年间，农村公路加快发展，到今年9月底，新建、改建农村公路138.8万公里，预计到今年底可以超过140万公里。

　　这五年，是有力支撑国家重大战略纵深推进的五年。北京大兴国际机场、港珠澳大桥、京张高铁、延崇高速公路，还有长江南京以下12.5米深水航道等，这些重大工程陆续建成投用，为京津冀协同发展和雄安新区建设、长江经济带、长三角一体化、粤港澳大湾区、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝双城经济圈和海南自贸港等重大战略的实施提供了有力的支撑。    这五年是运输服务提质增效降本的五年。动车组列车承担了铁路客运量约70%，民航航班的正常率由“十二五”末的67%提升到2019年的81.65%。深化收费公路改革，取消高速公路省界收费站，大幅提升了公路的运行效率。深入推进运输结构调整，铁路货运量占全社会货运量的比例由2017年的7.8%增长到2019年的9.5%。水路由14.14%提高到16.17%。集装箱铁水联运量年均增长超过了20%。快递业务量年均增速超过30%。快递业务的总量和快递业务的增速连续五年稳居世界第一。

　　这五年是交通运输新技术新业态蓬勃发展的五年，跨海桥隧、深水航道、高速铁路建设的成套技术等跻身世界前列，上海洋山港四期自动化集装箱码头建成投产，“复兴号”列车正式运行，C919大飞机首飞，北斗技术在行业深入应用，高铁、民航推广应用人脸识别系统。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved