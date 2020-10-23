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网络招聘有“陷阱”：虚假信息、高额赔偿、预付押金 

本报记者  康  朴

2020年10月23日07:53  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　互联网时代，时效性强、成本低、覆盖面广的网络招聘，凭借自身优势，成为当前用人单位招聘的主流形式。尤其是今年以来，受疫情影响，许多线下招聘活动转移至线上。但另一方面，招聘网站上发布的信息往往良莠不齐，有不法分子以光鲜亮丽的职业和高薪诱导求职者踩进“陷阱”。人社部日前发布《网络招聘服务管理规定（征求意见稿）》，以期规范网络招聘服务行业发展，为求职者保驾护航。

　　

　　“云招聘”已成主流

　　南京师范大学大四学生小王近日通过招聘网站参加南通市2021届高校毕业生秋季网络招聘会。他已向十几家单位递交简历，正陆续收到笔试和面试通知。“一些同学通过‘云招聘’找到了心仪的工作，有的从投简历到录取仅用时几天，省时省力，方便快捷，我也想试试。”小王告诉记者。他仔细比对企业在网络上发布的各种招聘信息，在学校完成了简历投递和线上笔试。“如果能远程面试就更好了，在熟悉的环境里更放松，有助于自己的发挥。”小王说。

　　“云宣讲”“云招聘”……在疫情防控的特殊背景下，有关部门和地方政府、行业协会、社会招聘机构、平台企业等加强合作、创新服务，帮助求职者“云上找工作”。有越来越多的求职者和小王一样喜欢网络应聘，网络已经成为现时招聘的主要途径。

　　记者从人社部网站了解到，今年3月20日至6月30日，人社部发起实施“百日千万网络招聘专项行动”，208万家用人单位发布岗位信息2761万人次，劳动者投递求职简历近2000万份。实施百日免费线上技能培训行动，大规模开展免费线上职业技能培训，实名注册学员总人次数突破1300万，线上培训总人次数超过1200万。许多高校毕业生、农民工就业得到有效保障。

　　今年教育部与9家社会招聘机构联合推出“23456校园网络招聘服务”，已提供岗位信息1522万条，累计注册毕业生669万人次，投递简历3736万人次。“全国高校毕业生网上签约平台推动11个省近900所高校开展网签工作，今年已有64.5万毕业生完成网上签约。”教育部高校学生司司长王辉表示。

　　人社部、退役军人事务部、全国总工会、全国工商联也于10月15日至11月14日在全国范围内开展2020年金秋招聘月活动，网络招聘是其中重要一环。

　　没赚钱却先交钱？

　　不过，面对旺盛的网络招聘需求，网络招聘服务水平亟待提升。“招聘信息不完善，作息时间没有，工资写个大概范围，要求吃苦耐劳。”有网友吐槽起一些网站上粗糙的招聘信息，“找到与自身情况匹配的工作很难。”

　　另一方面，一些招聘平台审核不严往往给不法分子可乘之机，导致虚假招聘信息充斥。主播梦、模特梦、高薪梦……许多看起来光鲜亮丽的职业和高额回报让不少求职者丧失警惕，不仅工作没找到，钱还搭进去不少。

　　小张和小杨在网上看到某公司招聘信息后，应聘成为公司签约主播。上班几天后两人因工作内容与约定不合提出辞职，公司却搬出合同要求按规定赔偿10万元违约金和高额赔偿金，两人这才发现由于疏忽并未注意到合同中不合理的条款。

　　不仅全职工作充满“陷阱”，兼职同样需要小心。研究生刘若彤向记者讲述自己最近受骗的经历。小刘在某招聘网站看到一个剧本翻译的职位，英文出色的她顺利通过笔试，对方却要求缴纳2400元的保证金以防“泄密”，并称这是行规。“翻译酬劳是一个字6毛钱，对方给我10万字的稿件任务。”小刘起初也有疑虑，不过对方的营业执照打消了她的怀疑。但是投入工作后她才发现剧本质量粗糙，而且工程浩大，难以完成，试图联系对方沟通进展时，却发现早已被拉黑。

　　小刘的经历绝非个例。一些招聘网站以交纳服装费、体检费、培训费、保险费、押金、手续费等名义收取应聘者钱款，得逞后要么迅速脱身，要么找借口不给安排工作，待骗取的钱财累积多了，便人去楼空。

　　多措并举避风险

　　专家认为，网络招聘的市场需求一直没有被很好地解决。从招聘方看，由于行业、公司类型、职位等级等方面的不同，会带来明显不同的招聘需求。“对应聘方而言，应届毕业生、务工者、白领等不同群体的需求各不相同。双方需求差异很大，但双方能够直接掌握的信息却非常有限：招聘方只有一个招聘描述，而求职者只有一个简历信息，信息不对称影响网络招聘的效率，也容易产生信息混杂。”

　　为解决这些问题，人社部研究起草《网络招聘服务管理规定（征求意见稿）》，提出用人单位向网络招聘服务机构提供的单位基本情况、招聘人数、招聘条件、用工类型、工作内容、工作条件、工作地点、劳动报酬等招聘信息，应当合法、真实。

　　《意见稿》提到，网络招聘服务机构应当对提供的网络招聘服务收费实行明码标价，不得向劳动者收取押金，不得以欺诈、暴力、胁迫或者其他不正当手段，牟取不正当利益。人社部门将运用大数据等技术，推行远程监管、移动监管、预警防控等非现场监管，提升网络招聘服务监管精准化、智能化水平。

　　另外，专家提示，求职者应该擦亮眼睛，如果招聘单位要求收取费用，更应小心。求职者要尽可能多了解应聘公司及岗位信息，对于工作内容、工作条件、工作地点、劳动报酬等关键信息无法提供或含糊其辞的，应提高警惕。在工作过程中，注意保存劳动合同、工资发放记录、打卡记录、工作成果等相关证据，在发生纠纷时，更好地保护自身权益。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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