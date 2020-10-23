麻辣财经：继续上涨！人民币对美元汇率15年升值约21%

10月21日，人民币对美元汇率中间价报6.6781，较上一交易日上调149点，创下2018年7月中旬以来的新高。Wind数据显示，对市场变化较为敏感的离岸人民币对美元汇率更是在当日一度涨破6.63关口，达到6.6293。

今年5月末，人民币对美元汇率开启了此轮升值走势，8月起这一趋势明显加速，到现在上涨还没有“歇歇脚”的迹象。

以5月29日为例，当日人民币对美元汇率中间价为7.1316，接近5个月的时间，从7.1316涨至6.6781，人民币对美元汇率中间价升值幅度达到6.4%，同样兑换一万美元，10月21日就可以少花6400元人民币。

最近一段时间，听到人民币又双叒升值的消息，大家伙儿都不觉得新鲜了。因为随着人民币汇率弹性增强，涨涨落落实属正常，大家也渐渐习以为常了。

以前，不少人担心人民币贬值，怕自己的积蓄和财产变“毛”，尽管央行一直喊“人无贬基”——人民币没有大幅贬值的基础，但人们心里还是不踏实。看到人民币汇率这波走势，一些人那颗悬着的心，终于放回到了肚子里。

就在前几天，人民银行行长易纲撰文说，“货币政策与每一个家庭、每一家企业息息相关，关乎广大人民群众的切身利益。货币政策坚持以人民为中心、助力全面建成小康社会，最重要的就是守护好老百姓手里的钱袋子，不让老百姓手中的票子变‘毛’了，不值钱了。”

易纲表示，让广大人民群众分享国家经济发展的好处，收入稳步增长，这也是《中国人民银行法》赋予货币政策“保持货币币值的稳定，并以此促进经济增长”的法定目标。

这话说得特别实在，也特别让人踏实。因为对广大人民群众来说，几十年积攒的家底主要就是人民币资产，要守护好老百姓手里的“钱袋子”，关键是保持货币币值的稳定。从这些年人民币汇率走势看，还是相当稳定的，基本上没有出现大幅波动的情况。

那么，此轮人民币对美元汇率持续升值，主要原因是什么？上半年我国国际收支状况如何？麻辣财经带您一探究竟。

双向浮动、弹性增强，成功经济体必须保持币值稳定

业内人士认为，人民币对美元汇率持续升值主要与我国良好的经济基本面、人民币资产吸引力提升等因素有关。

“人民币汇率小幅升值是我国经济面向好的自然反映。”人民银行货币政策司司长孙国峰说，我国率先控制了疫情，经济社会恢复发展，国际货币基金组织预测今年我国将是唯一实现经济正增长的主要经济体。出口形势良好，包括各国央行在内的境外长期资金有序流入人民币资产，人民币汇率在市场上供求推动下有所升值是正常的，是在有管理的浮动汇率制度下市场供求对汇率形成发挥决定性作用的应有之意。

孙国峰表示，今年以来人民币汇率以市场供求为基础双向浮动、弹性增强，市场预期平稳，跨境资金流动有序，外汇市场运行保持稳定，市场供求平衡。下一步人民银行将继续保持人民币汇率弹性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

人民币币值稳定，意义有多重要？易纲表示，纵观全球，成功经济体必须保持币值稳定，这不仅包括国内物价水平的稳定，也包括汇率的基本稳定。若汇率发生较大幅度贬值，即便国内生产总值的本币价值上去了，换成其他国际储备货币价值也会下来，这既会影响本国在国际竞争中的地位，也影响老百姓的对外购买力。汇率剧烈波动，还会影响国内外对本国经济的信心，不利于经济主体正常的贸易投资活动。

2005年7月人民币汇率形成机制改革以来，历经百年一遇的国际金融危机、中美经贸摩擦和新冠肺炎疫情等冲击，人民币对美元汇率升值约21%，国际清算银行计算的名义有效汇率升值约34%，实际有效汇率升值约47%。

得益于我国经济增长较快和人民币币值稳中有升双重支撑，以硬通货计算，我国稳坐全球第二大经济体，同时人均国民总收入持续增长。根据世界银行统计，我国人均国民总收入由2005年的1760美元，上升到2019年的10410美元。

如今，无论是企业进口、对外投资，还是老百姓出国旅游、购物、就学，都能够深切感受到人民币汇率基本稳定带来的实实在在的好处。

经常账户差额继续处于合理区间，跨境资本流动保持平稳

除了人民币汇率外，市场对我国国际收支状况同样非常关心。

国家外汇管理局近日发布的《2020年上半年中国国际收支报告》显示，在国际收支方面，上半年，我国国际收支保持基本平衡。经常账户顺差765亿美元，与GDP之比为1.2%，继续处于合理区间，在疫情背景下表现出较强的稳定性和韧性。其中，货物贸易顺差同比增加，服务贸易逆差显著收窄。跨境资本流动总体稳定。

报告显示，在国内经济企稳复苏基本面支撑下，我国国际收支呈现基本平衡。今年以来，新冠肺炎疫情全球蔓延，严重冲击全球经济和国际贸易，国际金融市场剧烈波动，外部环境复杂严峻。我国疫情得到有效控制，稳外贸、稳外资等政策措施积极推进，经济发展稳定恢复，有效促进了我国国际收支基本平衡。

上半年，我国国际收支总体呈现经常账户小幅顺差、非储备性质金融账户小幅逆差的平衡格局；外汇储备规模保持基本稳定，储备余额维持在3万亿美元以上。

最新公布的外汇储备规模出现下降，引起社会一定关注。数据显示，9月末，我国外汇储备规模为31426亿美元，较8月末下降220亿美元，降幅为0.7%。这次外储规模出现下降，结束的是一次“五连升”，今年4月至8月，我国外汇储备规模连续5个月出现上升。

外储规模为何下降？国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，9月，我国外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体稳定。国际金融市场上，受境外新冠肺炎疫情反复、主要国家货币和财政政策等因素影响，美元指数小幅上涨，资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。

下一步外汇市场将呈现怎样的走势？报告表示，下半年，全球疫情和经济形势依然复杂严峻，但我国经济稳步恢复，改革开放继续深化，加快形成国内国际双循环新发展格局，仍是国际收支基本平衡的坚实基础。预计经常账户差额继续处于合理区间，跨境资本流动保持平稳，外汇储备维持总体稳定。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)