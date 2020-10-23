原标题：头部玩家屡获融资 在线教育下半场拼盈利

在外界猜测融资近两个月后，10月22日，在线教育公司猿辅导正式宣布，已完成总计22亿美元的G轮融资。此次融资后，猿辅导也以155亿美元的估值成为全球教育科技行业内估值最高的“独角兽”。当前，在线教育赛道内的厮杀已经愈发白热化，持续跑马圈地的头部在线教育公司也开始考虑如何实现整体盈利，这从今年的涨价潮中即可窥一斑。

从今年8月底开始，陆续有媒体传来猿辅导又完成一轮融资的消息，但对此，猿辅导方面一直保持不予置评的态度。直到10月22日，猿辅导官方才正式确认融资情况。22亿美元的融资额不仅刷新了教育行业内的融资纪录，更让猿辅导坐上了全球教育科技行业估值最高“独角兽”的位置。

“猿辅导有自己的几个特质，一是产品做得非常扎实；二是调整的速度和步伐比任何创业公司都快，从拍照搜题到一对一，再到大班模式，每一步的调整都是决然的；第三就是猿辅导的融资能力强，这三点促成了猿辅导目前走到行业头部的位置。”多鲸资本合伙人葛文伟表示。

除了猿辅导外，作业帮、掌门教育、火花思维等多家在线教育公司都在今年频获融资。但与之形成对比的是，就在猿辅导宣布融资的前一天，中概教育股却遭遇了集体下跌，截至10月22日美股盘前，多家热门中概教育股的市值出现了缩水。

据统计，在10月21日晚间的交易时段，跟谁学的股价下跌幅度在30%左右，目前市值为169.8亿美元；好未来股价下跌6.72%，总市值为449.8亿美元；洪恩教育股价下跌20.88%，总市值为8.69亿美元；有道股价下跌12.47%，总市值维持在31.78亿美元。

虽然中概教育股集体下跌的原因并没有找到明确依据，但此前有分析师曾因部分在线教育机构因为在暑期营销烧钱后，正价班课程增长量未能达到市场的预期而下调企业估值。

事实上，在线教育机构对于今年的融资情况都不约而同地选择了低调的方式，不再大张旗鼓地宣传。对此，中关村教育投资管理合伙人于进勇表示，企业融资信息的影响力主要是在行业内部和同行之间。如果机构在细分领域内已经做到了头部公司的规模，那么就不需要再在宣传融资上面去进行投放。

“近几年，很多公司在到了IPO轮阶段融资的时候，企业往往会低调行事，在市场不稳定的状态下，担心会出现上市倒挂的情况，造成上市之后市值的缩水，这也是大家对于融资的消息都低调处理的原因。”于进勇进一步表示。

无论是融资还是投放宣传，企业最终的目的都需要指向盈利，一个健康的现金流是公司正常运转的基本要求。北京商报记者发现，多家在线教育机构的课程价格在今年国庆节前后都出现了不同幅度的上涨，其中秋季学期开学和“十一”假期后成为了涨价的关键节点。火花思维、豌豆思维、猿辅导等机构的在线课程价格均有小幅上涨。

对于行业的集体涨价现象，葛文伟认为，教育行业本质上来说就是一种服务，具有不可逆性，且时间成本和机会成本是最高的。“所以在教育行业里，打价格战是没有用的，谁能提供优质化的服务，价格自然会水涨船高。”葛文伟进一步指出，教育永远在涨价的过程中，“头部公司会获得定价权拿走超额利润，但市场永远不会被头部公司垄断”。

有业内人士表示，无论是涨价还是融资，可以预见的是，教育市场的火热还将持续，教培行业也将继续朝着精细化、专业化的方向发展。“在选择投资项目时，资本更倾向于头部的公司，一方面是因为头部公司代表了领域内的高质量发展成果，大家都希望能把这个成果进行巩固，越做越大；另一方面从风险投资的角度来讲，投资机构也希望资金的收益和安全性能更高，所以更倾向头部的机构和项目。”蓝象资本投资副总裁邱彦峰表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)